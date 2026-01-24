Tras la gira de Diego Santilli, con cuántos votos cuenta el Gobierno nacional para la reforma laboral

La gira de Diego Santilli por distintas provincias dejó un balance alentador para el Gobierno nacional , aunque todavía insuficiente para garantizar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso . El ministro del Interior ya visitó seis distritos y obtuvo el respaldo explícito de al menos cuatro gobernadores, mientras que otros prefirieron mantener una posición ambigua como estrategia de negociación.

Uno de los apoyos más firmes llegó desde Entre Ríos. Tras reunirse con Santilli, el gobernador Rogelio Frigerio habló de un “respaldo contundente” al proyecto de modernización laboral y sostuvo que la iniciativa apunta a ampliar derechos y promover la inclusión de trabajadores informales.

Distinto fue el clima en Neuquén, donde Rolando Figueroa condicionó su acompañamiento al impacto concreto que la ley tenga en la provincia y volvió a reclamar una deuda millonaria de Nación con la caja previsional local.

En cada encuentro, Santilli remarcó que la propuesta busca fomentar el empleo privado, mejorar la productividad y atraer inversiones. Sin embargo, casi todos los mandatarios plantearon reparos por los artículos que reducen impuestos coparticipables, especialmente Ganancias, lo que implicaría una merma significativa de recursos para las provincias.

Desde la Casa Rosada aseguran que el costo fiscal será compensado por mayor actividad económica y la formalización de cientos de miles de trabajadores.

Puertas adentro del oficialismo también hay diferencias: mientras sectores cercanos a Patricia Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones, el área económica que encabeza Luis Caputo prefiere sostener el texto original.

Los votos a favor en el Congreso

En el Senado, el Gobierno cuenta con una base cercana a los 34 votos positivos entre libertarios, PRO y radicales alineados a gobernadores, pero aún necesita sumar apoyos de bloques provinciales para alcanzar el quórum.

En Diputados, la cuenta es similar: el oficialismo parte de unos 109 votos propios y aliados y debe convencer a legisladores de provincias como Misiones, Neuquén, Santa Cruz y San Luis para cruzar la meta de los 129.

Con negociaciones abiertas y promesas de ajustes al proyecto, en el Gobierno confían en que la gira política de Santilli termine de inclinar la balanza y permita avanzar con una de las reformas estructurales centrales de la gestión.