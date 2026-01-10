Misiones: El gobernador Passalacqua prorrogó medidas de alivio fiscal.

El gobernador de Misiones , Hugo Passalacqua , prorrogó hasta el 30 de abril la reducción del Régimen de Pago a Cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para determinados contribuyentes industriales y profesionales.

De este modo, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) ratificó administrativamente el alivio fiscal que ya había sido dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial y anunciado por el gobernador Hugo Passalacqua, en el marco de un paquete de medidas orientadas a acompañar al sector productivo en un contexto económico adverso.

La resolución mantiene sin cambios las condiciones, requisitos y alícuotas establecidas en la normativa anterior, que fijó una alícuota reducida del 1,50 % en el Régimen de Pago a Cuenta de Ingresos Brutos para industrias comprendidas en el Convenio Multilateral que integren el Padrón de Proveedores de Industria.

Según se detalla en los considerandos, la prórroga responde a la persistencia de las condiciones económicas que motivaron el beneficio original y apunta a otorgar previsibilidad al sector industrial, promoviendo la inversión y fortaleciendo la competitividad de las empresas radicadas en Misiones.

El texto oficial subraya que la decisión se inscribe dentro de una política sostenida de estímulo a la actividad industrial, en un escenario donde la presión de costos y la coyuntura macroeconómica continúan afectando al entramado productivo.

En ese marco, la prórroga no implica la creación de un nuevo beneficio, sino la continuidad de una herramienta fiscal ya vigente, que el Gobierno provincial considera clave para consolidar sus efectos positivos sobre el empleo y la producción local.

La resolución aclara, además, que su entrada en vigencia efectiva queda supeditada a la ratificación por parte del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, paso que completa el circuito administrativo de la medida.

Provincia ordenada

“La provincia, al estar ordenada, puede prever las acciones y darle previsibilidad al mercado, con programas como estos apoyos al sector privado, como estas bonificaciones y reducciones de retenciones a través de la ATM”, destacó el economista misionero Cristian Fuentes.

En declaraciones a LT17 Radio Provincia de Misiones, sostuvo que “cualquier acción que pueda aliviar los costos, tanto de las empresas como de los profesionales, va a repercutir en la comunidad”.

En ese sentido, recordó que estas medidas de alivio fiscal contemplan la bonificación del 30 % de Ingresos Brutos para todos los profesionales de la provincia, la suspensión del régimen de autorretención al sector industrial, que baja del 3,31 % al 1,5 %, lo que representa más del 50 %, entre otras. “Estas no son medidas aisladas del Gobierno provincial, sino que forman parte de un esquema complejo y continuo de herramientas y beneficios que buscan, por un lado, aliviar los efectos de la crisis nacional y, por otro, sostener y promover la actividad económica”, enfatizó Fuentes.

passalacqua libertad ocho

Pymes, industrias y emprendedores

En este contexto, recordó que otras provincias enfrentan cierres de empresas y pymes, mientras que “Misiones muestra voluntad política pese a la baja en la coparticipación y la falta de fondos nacionales”.

“En ese escenario adverso, el Gobierno provincial genera acciones de alivio fiscal para las pymes y los profesionales, que además se suman al gran aporte que hace el Estado con los Programas Ahora, que permiten reintegros de hasta el 30 % en compras con tarjetas de crédito que van directamente al bolsillo del consumidor y que también repercuten en las pymes y las empresas de nuestra provincia”.

Fuentes hizo hincapié en que “esta planificación y ordenamiento administrativo no se logran de manera instantánea: es un proceso que se inició en Misiones en 1999, cuando asumió como gobernador Carlos Rovira, donde el primer desafío fue el desendeudamiento y la eficientización en el uso de los recursos. Desde entonces, Misiones ha mostrado un crecimiento sostenido, sin que la variable de ajuste sea la gente”.

En ese marco, destacó las herramientas que el Gobierno provincial genera a partir de estas políticas económicas y tributarias, entre ellas el Fondo de Crédito Misiones, que ofrece líneas de financiamiento productivo con tasas reducidas, inferiores a las del sistema financiero privado. Estas herramientas provinciales están dirigidas a emprendedores y pymes que necesitan mantener o expandir su actividad en un contexto económico nacional limitado. La solicitud de créditos registró un aumento constante durante el último año, acompañando las fluctuaciones del mercado financiero.

Resaltó que el orden en las cuentas provinciales permite dar previsibilidad al mercado. En este sentido, mencionó el aporte del Fondo de Garantía (Fogami), que sostiene a las pymes y facilita su inclusión en el sistema financiero. “Esto tiene una fuerte repercusión, no solamente en la contención al sector privado, sino también en el impulso a la producción, así como en el poder mantener o generar empleo”.

Programas Ahora, motor de consumo interno

Los Programas Ahora se afianzan como una de las principales herramientas provinciales para sostener el consumo y acompañar a las familias y al comercio local en un contexto económico nacional complejo.

“Arrancaron en un principio, después de la pandemia, con una intención de funcionamiento de seis meses y hasta hoy siguen vigentes porque están dando muy buenos resultados tanto a nivel empresarial como en la actividad económica, e incluso ya forman parte de la cultura de consumo de las familias misioneras”, remarcó.

Fuentes aclaró que la medida rige hasta abril y luego se evaluará su continuidad. “Hay un trabajo permanente del Gobierno de Misiones midiendo la circulación monetaria, el flujo comercial, la cantidad de ventas y el consumo en la provincia”, explicó.

Acompañamiento a las familias agrícolas

El financiamiento también se traduce en el apoyo a las familias agrícolas. En 2025, el área de Desarrollo Productivo alcanzó a 11.059 agricultores familiares mediante capacitaciones, visitas técnicas y operativos de apoyo. En cuanto a la producción agroecológica, se certificaron 31 chacras y otras 90 avanzan en proceso de transición. Además, la subsecretaría distribuyó 7.033 lotes de insumos estratégicos entre los productores, fortaleciendo la base productiva en distintos puntos de la provincia.

Mientras tanto, la Subsecretaría de Comercialización enfocó su labor en consolidar espacios de venta, ferias institucionales, combos universitarios y el programa MeSA. Estas políticas involucran a 700 familias en espacios de comercialización, 100 en ferias institucionales y circuitos universitarios, 500 en las Ferias Francas de Misiones, 600 en instancias de transferencia de conocimientos y 80 en proyectos de agregado de valor, ampliando las oportunidades de desarrollo económico local.

Misiones fortalece la eficiencia de la salud pública

En un contexto nacional marcado por la reducción de programas y la falta de financiamiento, la salud pública de Misiones finalizó 2025 con un esquema sostenido por inversión provincial, ampliación territorial y el fortalecimiento de su red sanitaria.

La provincia consolidó su capacidad en diagnóstico y tratamientos de alta complejidad. La incorporación del PET/TC en el Parque de la Salud permitió evitar derivaciones de alrededor de 100 pacientes por mes hacia otras jurisdicciones, con una inversión cercana a 2 millones de dólares y capacitación de profesionales especializados.

El sistema público también dispone del robot quirúrgico Da Vinci, que realiza procedimientos en ginecología, urología y cirugía general. Además, se reforzaron áreas como trasplantes, hemodinamia y procuración de órganos. En esta línea, el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (LACMI) procesó cerca de 660.000 estudios hasta julio de 2025, con cobertura en toda la provincia y resultados en un plazo de hasta 24 horas.

Se sumaron 12 ambulancias de baja y media complejidad, distribuidas en distintos hospitales provinciales para mejorar la atención y el traslado de pacientes. Asimismo, se incorporaron cinco ecógrafos fijos de alta definición, 15 electrocardiógrafos y seis microscopios, junto con 12 centrífugas, dos espectrofotómetros, dos sillones odontológicos, equipamiento para odontología y más de 200 tensiómetros digitales. También se adquirieron 55 computadoras completas, cinco notebooks y el cableado necesario para fortalecer la implementación del sistema de Historia Clínica Digital (RISMI).

La Provincia sostiene su inversión en educación disruptiva

Misiones impulsa la transformación tecnológica y la economía del conocimiento, integrando innovación, educación y desarrollo productivo a través de la articulación entre el sector público, privado y el académico, promoviendo un ecosistema de emprendimiento y talento digital.

Silicon Misiones consiguió durante 2025 uno de sus logros más relevantes en materia educativa y de innovación: la formación de más de 5.000 jóvenes en programación, inteligencia artificial, biotecnología y habilidades digitales.

Además, ya son ocho los Silicon Maker School en funcionamiento en Misiones. La provincia reafirma así su compromiso con una educación inclusiva, innovadora y conectada con los desafíos del futuro.

Ante un escenario nacional adverso, el orden en sus cuentas y la decisión política de sostener al sector privado permiten generar alivio fiscal y fortalecer la economía local. En este sentido, la previsibilidad que ofrece el Gobierno provincial se convierte en una herramienta clave para enfrentar la inflación y evitar cierres de empresas, consolidando un modelo que busca estabilidad y desarrollo en medio de la incertidumbre económica nacional.