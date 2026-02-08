Cúneo Libarona desmintió cambios en la Ley del aborto y defendió la baja de la edad de imputabilidad

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona , salió a desmentir versiones sobre posibles cambios en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y aseguró que el Gobierno no tiene intenciones de avanzar en una derogación ni en modificaciones de la normativa vigente.

“El aborto se mantiene en la misma posición que tiene hoy. El aborto ya está, lo desmentimos absolutamente, no hay ningún interés del Gobierno de dar marcha atrás ”, afirmó el funcionario, aunque aclaró que se trata de una decisión tomada en el contexto actual. “Al menos ahora”, matizó.

En paralelo, Cúneo Libarona defendió el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso que propone un nuevo régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años , iniciativa que será tratada el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

Durante una entrevista con Romina Manguel en el programa A confesión de parte, emitido por FM Milenium, el ministro sostuvo que “un chico de 14 sabe perfectamente lo que hace” y consideró “muy necesario” avanzar con la aprobación de la nueva ley. En ese marco, destacó el rol de la senadora, Patricia Bullrich , en el debate parlamentario. “La polenta que tiene Patricia en el Congreso es fundamental para la Argentina”, aseguró.

El titular de la cartera de Justicia rechazó además las críticas que señalan que el proyecto busca criminalizar a los menores de edad. Según explicó, el argumento de la inimputabilidad se basa en la idea de que el menor no comprende la criminalidad de sus actos, algo que —a su criterio— ya no se condice con la realidad actual.

“Hoy, ese chico de 16 años, o el menor, el de 15 y 14, conoce perfectamente lo que hace, qué está bien, qué está mal, actúa con dolo”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que los requisitos para imputar penalmente a una persona son el conocimiento y la voluntad, condiciones que —afirmó— hoy están presentes en los menores que delinquen. “Tal vez no lo tenía el chico de 1980, pero hoy lo tiene”, agregó.

Mariano Cuneo Libarona y Javier Milei Mariano Cuneo Libarona y Javier Milei. Presidencia

Por último, Cúneo Libarona se refirió a la intención del Gobierno de modificar la figura penal del femicidio. Aclaró que no se busca derogar la ley vigente, pero sí reformularla. “No la derogamos porque hay ciento treinta femicidas que salen en un minuto”, explicó, aunque señaló que el objetivo es darle “otra forma” para evitar imprecisiones legales.

“El hecho se mantiene para que nadie logre impunidad, pero se la precisa porque es imprecisa”, afirmó, y aseguró que la figura actual presenta “dos grandes cuestionamientos constitucionales” señalados por distintos sectores académicos y políticos. Entre ellos, mencionó el debate sobre la diferenciación penal por género: “Uno es por qué solo la mujer. Si hay un acto contra el hombre, entonces es distinto. Hay muchísimas más mujeres, no tengo dudas, pero no te olvides del hombre”.