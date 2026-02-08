Megaoperativo contra el crimen organizado: el Gobierno anunciará un golpe clave a las mafias

Tras más de tres años de investigación, el Gobierno anunciará los resultados de un operativo conjunto para desarticular una red criminal con ramificaciones internacionales.

El Ministerio de Seguridad Nacional será escenario este lunes de un anuncio que el Gobierno presenta como un punto de inflexión en la ofensiva contra el crimen organizado. Tras más de tres años de trabajo sostenido, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva expondrá los resultados de un operativo de gran escala orientado a desarticular una estructura criminal de alcance nacional e internacional.

Según adelantaron fuentes oficiales, la investigación combinó tareas de inteligencia criminal, seguimiento financiero y despliegues coordinados en distintos puntos del país. “Se logró desbaratar una verdadera pyme del delito”, señalaron desde el Ejecutivo, en referencia al entramado logístico y económico que sostenía la organización.

Cuándo hará el anuncio el Gobierno El anuncio se realizará a las 10:30 en la sede ministerial ubicada en el barrio porteño de Recoleta y contará con una fuerte señal de articulación institucional. Junto a la ministra participará la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tuvo un rol central en la instrucción de la causa.

La conferencia también tendrá respaldo político de alto nivel: estará presente el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que la mesa de presentación se completará con los principales responsables operativos de las fuerzas federales. Entre ellos, Luis Rolle, titular de la Policía Federal Argentina, y Claudio Brilloni, comandante general de la Gendarmería Nacional.