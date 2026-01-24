Tras una ola de cambios, crecen las dudas sobre la continuidad de Mariano Cuneo Libarona

El Gobierno tuvo 24 horas vertiginosas por las múltiples salidas de funcionarios . En todos los casos, la Casa Rosada lo vistió de razones personales, pero todas las “renuncias” se enmarcaron en fuertes internas, falta de gestión y hasta denuncias de presunta corrupción.

Luego de la salida del secretario de Transporte, Luis Pierrini , y del titular de la UIF, Paul Starc , el Gobierno informó los alejamientos autoridades en las empresas estatales Trenes Argentinos Operaciones y Trenes Argentinos Infraestructura.

Los presidentes salientes, Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura), presentaron su renuncia a dichas compañías y no hubo información oficial sobre los motivos.

A su vez, se conoció la renuncia del jefe operativo de la Aduana de Ezeiza, Gustavo Mariezcurrena , y del Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS), Carlos Casares .

Sin embargo, puede haber novedades en los próximos días por el caso del ministro de Justicia , Mariano Cuneo Libarona . El funcionario está de licencia desde el 30 de enero y hasta comienzos de febrero a raíz de su viaje a Alemania, donde tiene actividades de índole personal.

A su vez, enfrenta problemas de salud y ese es uno de los motivos protocolares que emplea el Ejecutivo para deslizar su pronta renuncia.

El ministro, de 64 años, había anunciado en octubre su dimisión, en el marco del recambio del Gabinete tras las elecciones legislativas. “Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, había expresado.

No obstante, su salida no se concretó por pedido de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien le pidió que siga en su puesto hasta marzo, al menos.

El principal motivo que derivó en que se postergue su paso al costado es que no hay unidad de criterio dentro del Gobierno para el reemplazo. En el marco de la pulseada permanente entre la hermana del presidente y el asesor Santiago Caputo, el presidente aún no pudo definir quién será el sucesor del conocido abogado penalista.

Si bien hubo casi una decena de nombres para reemplazarlo, el líder libertario prefirió evitar un nuevo conflicto interno dentro de las facciones que dividen en dos la Casa Rosada y esperar un mejor momento para esa decisión.

Santiago Caputo, Sebastián Amerio y Gordo Dan

El candidato natural es Sebastián Amerio, actual secretario de Justicia, quien responde directamente al consultor y, en la práctica, cumple el rol del verdadero ministro. Generalmente se desenvuelve con reuniones de bajo perfil y exposición, pero progresivamente se lo vio en eventos políticos, como en la cumbre de la Unión Industrial Argentina. Su nombre suena también para otros cargos claves, como Procurador General.

No obstante, el propio funcionario no tiene como objetivo subir ese peldaño y se siente cómodo en su tarea. A su vez, Karina Milei prefiere no empoderar más a Santiago Caputo por lo que piensa en otras alternativas, sin nombres difundidos por fuentes serias del Gobierno.

“El presidente no le pidió la renuncia Mariano, él verá cómo continuar. Sabemos que tiene algunos temas de salud, incluso personales, pero él quiere seguir y él qué decide es el presidente”, afirmó a MDZ un funcionario con contacto diario con Milei.

Por lo pronto, se espera que regrese al ruedo a comienzos del mes próximo y que vuelva a las reuniones de Gabinete, donde se definirá su futuro.