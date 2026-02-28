En medio del conflicto con Medio Oriente, Luis D'Elía aseguró que habrá "un atentado en Argentina"

Sus declaraciones se dieron días antes del bombardeo de la Casa Blanca hacía el régimen iraní, pero en un contexto de plena tensión entre Washington y Teherán.

“En este país, Milei es Estados Unidos, Israel y el sionismo. Irán. ¿Quién es Irán en la Argentina ? Yo soy Irán.. Hoy posiblemente, y lo digo con toda con toda fuerza, con toda convicción. Probablemente, como hace treinta años, hagan otro atentado en la Argentina para victimizarse”, señaló.

“Van a hacer un atentado en la Argentina porque la única que les queda es la victimización, ¿no? Y van a hacer estos tipos nuevamente, hoy está recontra aprobado que hace treinta años, este, estos atentados lo hicieron la SIDE y el Mossad”, indicó esta semana el referente K, en diálogo con la AM570.

Para D'Elía, “la obra que está haciendo el sionismo en la Argentina es devastadora, ¿no? Creo que va a haber una respuesta, el que siembra vientos cosecha tempestades”.

"Quién es Irán en Argentina? Yo soy Irán. Van a hacer un atentado en Argentina" Qué peligro este tipo. pic.twitter.com/Qxp4b1NVJL

“¿Qué es lo que está pasando? Necesitan victimizarse y van a fabricar un atentado acá, seguro, para culpar a Irán o culpar a Sí, no. Quien fuere, El planeta está al borde de situaciones terribles, ¿no? Este, me parece que estamos a pocas horas de que sucedan cosas tremendas”, concluyó.

En este marco de estas tensiones globales, el Gobierno decidió reforzar la seguridad en la Embajada de Israel y activar protocolos de alerta en fronteras ante la escalada bélica en Medio Oriente, tras los ataques cruzados entre Israel e Irán que encendieron alarmas a nivel global. La medida se tomó de manera preventiva ante el temor de posibles repercusiones internacionales del conflicto.

Fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio de Seguridad dispuso un operativo especial en sedes diplomáticas, en particular en la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde se incrementó la custodia policial y el monitoreo de accesos. El refuerzo incluye presencia de fuerzas federales, controles perimetrales y tareas de inteligencia preventiva.