Tras las críticas de los industriales, Javier Milei dijo que "quienes inviertan hoy, tienen la posibilidad de ser pioneros en este cambio de época"

Tras reunirse con Mariano Cuneo Libarona y oficializar su salida como ministro de Justicia , el presidente Javier Milei afirmó este miércoles que "la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios y, en última instancia, en beneficio para todos los consumidores". El mandatario se expresó en estos términos al visitar el Centro de Monitoreo de VISA Argentina.

“ El sector privado, único generador de riqueza, es el mayor proveedor de soluciones que elevan el bienestar de la población . El capitalismo de libre empresa ha sido el invento más revolucionario jamás creado por el hombre”, señaló el jefe de Estado, quien destacó que " cada vez que bajamos impuestos y la inflación, y desregulamos, estamos devolviendo la propiedad privada ”.

Sus declaraciones sobre la importancia de invertir en el país se enmarcan en un fuerte reclamo del sector industrial que pide medidas para revertir el cierre de fábricas , además del malestar por el enfrentamiento abierto que tiene el líder libertario con distintas firmas, como Techint o Fate.

"En esta ocasión se trata de la decisión de Prisma, Upay y Texpert por parte de Visa, esto forma parte de una decisión estratégica que apunta a fortalecer la infraestructura de pagos digitales en el país, incorporar tecnologías avanzadas como tokenización y autenticación biométrica y acelerar la adopción de soluciones innovadoras para consumidores y comercios", destacó.

Milei indicó que “en pocas palabras, estamos hablando de algo que, de manera directa o indirecta, le va a mejorar la vida a los argentinos ”.

Javier Milei llamó a la inversión

“Esto es así porque la inversión fomenta la competencia, resultando en mejores servicios. En última instancia, es un beneficio para todos los consumidores. En este caso tendrá un efecto positivo en la economía permitiendo que el dinero fluya mejor entre las personas. Esto es fundamental para que una economía crezca. Cuanto más eficiente y barato es el traspaso de dinero de unas manos a otras más agentes pueden beneficiarse realizando transacciones y prestándose dinero unos a otros”, dijo.

Milei dijo que “desregular y abrir la economía barata el traspaso del dinero, mientras que regular y cercenar el comercio lo encarece al añadir la incertidumbre intertemporal”. "Quienes inviertan hoy, serán pioneros en este cambio de época, aprovechando al máximo el potencial que los argentinos tenemos para ofrecer", sentenció.

“Celebramos que Visa haya apostado por Argentina, como ya han hecho otras grandes empresas desde que asumimos el gobierno implementamos las primeras medidas a favor del Libre Mercado. Porque está claro que semejante inversión se da en un contexto favorable para la iniciativa privada, que ha formado parte fundamental de nuestra agenda de gobierno desde el primer día”, planteó.

A su vez, valoró el “trabajo incansable del Ministro de Desregulación, sumado al Ministerio de Economía y tantas otras áreas de nuestro gobierno, han apuntado a crear las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la actividad privada”.

“Nuestro objetivo es volver a ser, como nuestra época dorada, un país con reglas claras, y un respeto implacable por la propiedad privada", subrayó.