Qué se cobra este miércoles 8 de octubre según la Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) informó que hoy, miércoles 8 de octubre, comienza el pago a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. También cobran beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), según el calendario de pagos .

Los pagos se realizan como cada mes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Con tu DNI en mano, conocé si hoy cobrás.

Durante octubre, los haberes de jubilados y pensionados tienen un aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto. Con este ajuste, la jubilación mínima asciende a $326.266,36, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000, por lo que el monto total a cobrar será de $396.266,36.

El bono se acredita junto con los haberes y está destinado a quienes cobran la mínima, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC). En el caso de quienes superan el haber mínimo, el refuerzo se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de $396.266,36.

Según informó la Anses, los pagos de octubre se realizan por terminación del DNI y alcanzan a distintas prestaciones sociales.

Además del inicio de los pagos a jubilados que cobran la mínima, este miércoles 8 de octubre también cobran:

Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminados en 0.

El resto de los beneficiarios cobrará durante los próximos días, de acuerdo con el calendario establecido por la Anses.

Aumento en las asignaciones familiares

Las Asignaciones Familiares también reciben este mes un incremento del 1,87%, en línea con la inflación de agosto. Los nuevos valores quedan de la siguiente manera:

Asignación por Hijo: hasta $58.616,81, según el tramo de ingresos del grupo familiar.

Asignación por Hijo con Discapacidad: hasta $190.875,51.

Asignación por Cónyuge: $14.213,91.

Asignación por Prenatal: mismos valores que la asignación por hijo.

Asignaciones de Pago Único: nacimiento $68.326,12; adopción $408.569,82; matrimonio $102.313,21.

Con estos incrementos, la Anses avanza con el calendario de pagos de octubre, que beneficia a jubilados, pensionados y titulares de las principales prestaciones sociales del país.