"Una locura total", paleontólogos del Conicet descubrieron un huevo de dinosaurio carnívoro en perfecto estado

En el primer día de su expedición transmitida por streaming, los paleontólogos del Conicet encontraron un huevo de dinosaurio carnívoro y el momento fue conmovedor.

El Huevo Hallado Por El Conicet Investigadores del CONICET lograron un descubrimiento increíble en el primer día de la "Expedición Cretácica I" al encontrar un huevo de dinosaurio carnívoro en perfecto estado de conservación. El hallazgo fue anunciado en tiempo real durante el streaming de paleontología que el equipo realiza desde un yacimiento cercano a General Roca.

¿Cómo fue el hallazgo del huevo? El emocionante descubrimiento ocurrió cuando un investigador que caminaba por el sitio encontró lo que inicialmente parecía un "nidito" y bromeó con que podría ser de ñandú. Al comenzar a limpiar la pieza, descubrió que era un huevo de dinosaurio "tan bien preservado" que sorprendió a todo el equipo. Los científicos especulan que el huevo podría pertenecer a un dinosaurio carnívoro "muy parecido al Bonapartenykus". Por su parte, expresaron: "Es una locura total".

¿En qué consiste la Expedición Cretácica I? La campaña, que se desarrolla a 30 kilómetros de General Roca, es transmitida en vivo hasta este viernes (10 de octubre) por un equipo de 20 investigadores del LACEV-CONICET.