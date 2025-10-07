Increíble hallazgo: un grupo del Conicet encontró los restos fósiles de un dinosaurio en pleno streaming

El inicio del streaming de la Expedición Cretácica del Conicet desde el Salitral Moreno, a 30 kilómetros de General Roca (Río Negro), dejó como saldo el hallazgo de restos fósiles de un dinosaurio . ¡Un excelente comienzo!

La campaña, que comenzó el lunes a las 11, brilló con la identificación de un hueso perteneciente a la especie Bonapartenykus ultimus. La técnica en paleontología Ana Moreno Rodríguez fue quien protagonizó el momento estelar del día al detectar la pieza.

Durante la transmisión en el canal de YouTube, Paleocueva Lavec , el equipo informó que el material corresponde al pie del animal. Tras el hallazgo, cerca de las 17, los científicos reanudaron la emisión desde el punto exacto para mostrar el sector y describir la secuencia de trabajo.

En el mismo streaming , los relatores informaron que el investigador Rodrigo Álvarez Nogueira fue quien colaboró retirando sedimentos para exponer los restos. “Lo que estamos viendo que hace Rodrigo Álvarez Nogueira es tratar de destapar estos huesos. Siempre nos vamos a encontrar con piezas muy pequeñas o más grandes, del tamaño de un teléfono”, destacaron. La escena quedó registrada en tiempo real con cámaras ubicadas en el frente de excavación.

Así hicieron los paleontólogos del Conicet para extraer el pie de un dinosaurio en Río Negro

Los especialistas aprovecharon la transmisión para contextualizar al público sobre el taxón. Señalaron que Bonapartenykus ultimus tenía un tamaño similar al de un ñandú, se desplazaba en dos patas y probablemente presentaba plumaje. Indicaron además que el registro de esta especie resulta exclusivo del sitio donde se realizan las tareas de la actual campaña.

La emisión superó las 38.000 visualizaciones en pocas horas. Según se informó, las transmisiones continuarán hasta el viernes 10 de octubre, con nuevas excavaciones y segmentos explicativos desde la meseta rionegrina. El dispositivo de divulgación incluye interacción en tiempo real, preguntas del público y participación de medios con salidas en vivo desde el área de trabajo.

Cómo ver el streaming de paleontología del Conicet en vivo

En esta oportunidad, tras el éxito del streaming de la expedición al fondo del mar, el Conicet dispuso que las transmisiones se realicen en dos franjas diarias. Cualquiera que quiera sumarse al vivo, podrá hacerlo hasta el viernes, de 11 a 12.30 y de 17 a 18.30, a través del canal de YouTube @paleocueva_lacev y del perfil de Instagram @paleocueva.lacev.

A lo largo de esta semana, habrá cámaras en la excavación, entrevistas con investigadores, charlas nocturnas y clips documentales sobre el trabajo científico y la logística del campamento.