Simone Biles fue distinguida en su histórica visita a la Argentina y recibió un regalo especial de Edinson Cavani

La gimnasta estadounidense Simone Biles, una de las máximas figuras del deporte mundial, fue recibida en la sede de Parque Patricios por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, donde dio la charla motivacional “El poder de creer”.

La visita de Biles representa un hito histórico tras la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento a las ciudades por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo.

El gran reconocimiento que recibió Simone Biles en la Casa de Gobierno Jorge Macri le agradeció su visita, le entregó el diploma de “Huésped de honor” y destacó la trayectoria de una de las grandes atletas de todos los tiempos, quien además es una ferviente defensora del cuidado de la salud mental en el deporte. “Es un orgullo que nos visite y que disfrute Buenos Aires. Ella es un ejemplo inspirador para todos los que creemos en el deporte como herramienta de superación personal”, sostuvo el jefe de Gobierno.

Simone Biles en la Ciudad de Buenos Aires El encuentro fue en la Casa de Gobierno de Parque Patricios, donde Biles llegó para dar su charla en el auditorio. Mañana, dará una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador, Laurent Landi, en el Estadio Mary Terán de Weiss, del Parque Roca. Es organizada por la Ciudad, a través de la Secretaría de Deportes, junto con la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.

El encuentro entre Biles y Cavani, con un regalo especial del Matador Entre los presentes en el lugar, se destacó Edinson Cavani, el referente y capitán de Boca que escuchó atentamente la charla motivacional y que, además, hasta tuvo un encuentro personal con la gimnasta: se sacó una foto y le obsequió una camiseta del Xeneize con su nombre y número estampados. Las imágenes, claro, no tardaron en viralizarse.