Brutal accidente en Panamericana: se incrustó un auto en un camión, un expansor falló y golpeó gravemente a un rescatista
Tras el fuerte choque entre un camión y un vehículo en Panamericana, ramal Campana, un expansor cedió y golpeó a un rescatista que auxiliaba a las víctimas.
Un impactante choque múltiple en la Panamericana entre un camión y un vehículo provocó demoras en la circulación al inicio del fin de semana largo. El siniestro ocurrió en el ramal Campana, entre Escobar e Ingeniero Maschwitz, donde, mientras intentaban rescatar al conductor, un expansor cedió y terminó hiriendo a un rescatista.
Producto del accidente, en el que el auto quedó debajo del camión, tres personas resultaron heridas a la altura del kilómetro 45, sentido Capital Federal. En pleno operativo de rescate, uno de los rescatistas sufrió un fuerte golpe debido a la falla de una de las herramientas utilizadas para liberar a los ocupantes del habitaculo.
Te Podría Interesar
El expansor, un dispositivo diseñado justamente para este tipo de emergencias, sirve para rescatar a personas atrapadas entre escombros o estructuras, similares a colchones inflables. En este caso, no explotó, pero cedió de manera repentina. En el lugar trabajaron al menos dos ambulancias, junto con personal de la Policía y Bomberos.
A raíz de este segundo incidente, debió desplegarse un nuevo operativo para asistir al rescatista, que quedó tendido sobre la calzada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.
La circulación en la Panamericana
Debido a la gravedad del accidente, la circulación en la zona permaneció completamente cortada durante varias horas. Con el paso del operativo y la asistencia a los heridos, el tránsito comenzó a normalizarse de manera progresiva en el marco del fin de semana largo.