Brutal accidente en Panamericana: se incrustó un auto en un camión, un expansor falló y golpeó gravemente a un rescatista

Tras el fuerte choque entre un camión y un vehículo en Panamericana, ramal Campana, un expansor cedió y golpeó a un rescatista que auxiliaba a las víctimas.

Un impactante choque múltiple en la Panamericana entre un camión y un vehículo provocó demoras en la circulación al inicio del fin de semana largo. El siniestro ocurrió en el ramal Campana, entre Escobar e Ingeniero Maschwitz, donde, mientras intentaban rescatar al conductor, un expansor cedió y terminó hiriendo a un rescatista.

Producto del accidente, en el que el auto quedó debajo del camión, tres personas resultaron heridas a la altura del kilómetro 45, sentido Capital Federal. En pleno operativo de rescate, uno de los rescatistas sufrió un fuerte golpe debido a la falla de una de las herramientas utilizadas para liberar a los ocupantes del habitaculo.

El expansor, un dispositivo diseñado justamente para este tipo de emergencias, sirve para rescatar a personas atrapadas entre escombros o estructuras, similares a colchones inflables. En este caso, no explotó, pero cedió de manera repentina. En el lugar trabajaron al menos dos ambulancias, junto con personal de la Policía y Bomberos.

A raíz de este segundo incidente, debió desplegarse un nuevo operativo para asistir al rescatista, que quedó tendido sobre la calzada tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.