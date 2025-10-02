Un impactante accidente entre camiones en la Ruta 7 obligó a cortar el tránsito en Uspallata

El siniestro ocurrió este jueves por la noche en el kilómetro 1.153 de la Ruta 7. Ambos conductores recibieron asistencia médica en el lugar.

Un siniestro vial registrado en la Ruta 7 obligó este jueves por la noche a interrumpir el tránsito en Alta Montaña. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, a la altura del kilómetro 1.153, a unos tres kilómetros del Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata, en el corredor internacional que conecta Mendoza con Chile.

Según los primeros reportes, dos camiones se vieron involucrados en la colisión. Uno de ellos impactó contra el costado del otro, lo que provocó que terminara volcando sobre la calzada.

Corte total y asistencia médica tras el accidente Ambos conductores recibieron asistencia médica en el lugar por parte de las ambulancias que llegaron de inmediato. Aunque no se informaron heridas de gravedad, la magnitud del accidente obligó a las autoridades a cerrar el tránsito en la zona.

El corte afectó tanto a vehículos particulares como al transporte de carga, con barreras levantadas desde el sector de la Aduana en sentido Uspallata-Chile y en los accesos de Alta Montaña.