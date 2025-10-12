Murieron 2 nenas uruguayas en un trágico incendio en una iglesia evangelista en Córdoba y hay conmoción

Estas dos nenas oriundas de Uruguay tenían 1 y 5 años, y habían visitado la iglesia evangélica en Córdoba junto a otras 41 personas del mismo origen.

Incendio En La Iglesia Evangélica En Córdoba Una tragedia conmocionó a la ciudad de Córdoba este sábado, luego de que un incendio en una iglesia evangélica de barrio Villa Serrana provocara la muerte de dos nenas uruguayas, de 1 y 5 años. Las menores participaban junto a sus familias en un encuentro religioso que reunía a un contingente de Uruguay.

¿Cómo fue el incendio en la iglesia evangelista? El hecho ocurrió en la Iglesia evangélica en calle Coquena al 8100, barrio Villa Serrana (zona norte de Córdoba capital). El fuego se desató el sábado entre las 15:30 y 15:45.

El incendio afectó únicamente la zona de dormitorios del predio, donde se alojaban 43 personas procedentes de Canelones, Uruguay. Las dos nenas fallecidas, que pertenecían a distintas familias, se encontraban en las camas al momento del siniestro.

Por otro lado, una mujer de 32 años fue trasladada con quemaduras en sus brazos, y un hombre de 44 años resultó afectado por inhalación de monóxido de carbono.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el fuego se inició en el sector de las cuchetas. La alarma se dio cuando "una criatura de 10 años salió gritando que se incendiaba", según dijo a ElDoce.tv.