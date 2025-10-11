Un importante incendio se desplegó en el basural del barrio Campo Papa

El hecho se produjo en horas del mediodía de este sábado en el predio ubicado sobre calle Marciano Cantero. Estaría controlado por Bomberos.

El incendio sobre el basural del Campo Papa

Un incendio de gran magnitud se produjo este sábado durante el mediodía en el barrio Campo Papa, el cual produjo una intensa columna de humo divisible desde amplias zonas alrededor en el Gran Mendoza.

El incidente se produjo alrededor de las 12.40 en la zona del basural, situado en calles Cutralcó y Marciano Cantero (ex avenida Juan Domingo Perón) del departamento de Godoy Cruz.

Fuentes policiales aseguraron que varios llamados alertaron a la línea de emergencias 911 acerca de la situación, mientras que usuarios de MDZ reportaban las imágenes en las redes sociales.

Hasta el lugar se trasladaron efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y se le informó a la Municipalidad de Godoy Cruz para que acuda con una retroexcavadora para colaborar con el manejo del basural. También ofreció su apoyo Bomberos Voluntarios de Las Heras. Es fuego estaría controlado, sin riesgo de que se propague, informaron fuentes oficiales.