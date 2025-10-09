Guaymallén asistirá económicamente a los damnificados por el incendio en la feria

Se estableció una asistencia económica del 100% para los trabajadores y comerciantes perjudicados por el incendio del pasado 6 de septiembre.

El Municipio dispuso un reintegro total en efectivo para los feriantes que sufrieron pérdidas tras el incendio que afectó varios galpones del predio comercial.

El Concejo Deliberante de Guaymallén aprobó la Ordenanza Nº 10276, publicada este jueves en el Boletín Oficial de Mendoza, mediante la cual el municipio otorgará asistencia económica total a los comerciantes afectados por el incendio ocurrido el 6 de septiembre en la tradicional feria del departamento.

El siniestro, que provocó daños estructurales severos en varios galpones, afectó a decenas de emprendedores, inquilinos y pequeños comerciantes que desarrollan su actividad en ese polo comercial. Ante la magnitud de las pérdidas, la comuna decidió activar un programa de ayuda específica con una mirada social y productiva, orientada a la recuperación rápida de los espacios de trabajo.

De acuerdo con la norma, las personas comprendidas en la medida recibirán un reintegro del 100% en efectivo, en el marco del programa municipal “Guaymallén invierte con vos”, que ya contemplaba incentivos para el desarrollo comercial local.

Requisitos para acceder al beneficio Los beneficiarios deberán presentar un presupuesto detallado de los bienes o servicios que necesiten reponer, junto con la documentación respaldatoria correspondiente. La evaluación de los daños se basará en el informe técnico emitido por Defensa Civil del Municipio, que servirá de referencia para validar las solicitudes y los montos asignados.

Una vez otorgada la ayuda, los comerciantes deberán rendir cuentas de los fondos recibidos mediante facturas o comprobantes dentro de los plazos que fije la autoridad de aplicación. La falta de presentación o inconsistencias en la información podrán dar lugar a la revisión o anulación del beneficio.