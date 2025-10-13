Accidente fatal en Guaymallén: conducía en contramano, chocó contra una moto y mató a una persona

El conductor de una Toyota Hilux generó un mortal accidente en el departamento de Guaymallén al chocar a un motociclista que iba acompañado.

Un accidente, entre una motocicleta y una camioneta, en Guaymallén, terminó con la vida de un hombre de 30 años. El siniestro se generó cuando el conductor de una Toyota Hilux ingresó a una transitada vía del departamento en contramano y chocó de frente al otro rodado, donde viajaban dos personas.

El hecho tuvo lugar a minutos de las 3 de este lunes, en la intersección de las calles Cornelio Saavedra y Mitre.

Según relataron fuentes de la investigación, cuando la motocicleta, una motomel 150cc, dobló por Saavedra en donde se encontró de frente con la camioneta. Además, el test de alcoholemia arrogó que el conductor de la Hilux tenía un total de 0 gramos de alcohol en sangre.

Las consecuencias del accidente Al chocar, la peor parte se la llevaron quienes viajaban en la motocicleta, el conductor de 29 años que resultó gravemente herido y su acompañante, quien perdió la vida en la vía pública.

Por su parte, el motociclista fue trasladado al Hospital Central, donde lo diagnosticaron con un politraumatismo grave.