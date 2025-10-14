¡Todo mal! Un nuevo conductor estrella de Telefe estaría decidido a trabajar en otro canal por un gran motivo

Al parecer, siguen las malas noticias en Telefe porque un nuevo conductor se suma a la lista de quienes se encuentran decidiendo si siguen o no en el canal.

Un gran conductor se suma a la lista de quienes quieren irse de Telefe. / Archivo MDZ

Una gran incertidumbre se apoderó de los pasillos de Telefe ante los rumores que ponen en duda la continuidad de una de sus figuras más exitosas del prime time de la mañana. Se trata del conductor y gran cocinero Ariel Rodríguez Palacios, quien desde 2022 está al frente del programa "Ariel en su salsa", podría estar evaluando un sorpresivo cambio de canal para el próximo año.

Ariel Rodríguez Palacios evalúa dejar Telefe Que pasara con Ariel Rodriguez Palacios. Fue el periodista Adrián Pallares, en el programa Intrusos, quien develó la incógnita al asegurar que el cocinero querría regresar a El Nueve, señal donde estuvo al frente del exitoso ciclo Qué mañana! durante varios años.

Pallares introdujo el tema con gran misterio: "Incertidumbre en Telefe. Hay una incertidumbre muy fuerte que ya lo hizo ir a tocar la puerta de otro canal". Según el periodista, Rodríguez Palacios habría expresado cierto descontento en su actual señal.

ariel rodriguez palacios 3 El cocinero se sintió "dejado de lado" en su canal. @arielrodriguezpalacios "Dijo 'tenías razón cuando me dijiste que, tal vez, no la iba a pasar tan bien ahí'", comentó Pallares, sugiriendo que el cocinero se siente "dejado de lado", a pesar de que su programa "funciona muy bien". La pérdida del premio en la última entrega de los Martín Fierro también habría sido un factor que "le dolió" al conductor. "El que está con ganas de volver a Canal 9 es Ariel Rodríguez Palacios", reveló finalmente.