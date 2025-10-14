La Voz Argentina se retiró de Telefe destrozando a El Trece en el rating: el impactante número que logró

El reality llegó al final y como era de esperarse fue lo más visto de la noche en la televisión argentina.

La Voz Argentina 2025 consagró a Nicolás Behringer como la mejor voz del país y de esta manera terminó ganando un vehículo, $70 millones de pesos y un contrato discográfico con Universal Music. El programa de Telefe obtuvo en esta definición un impactante número que sin lugar a dudas marcó el prime time de la televisión.

Con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovido, Nicolás recibió la noticia de la mano del conductor Nico Occhiato, desatando el festejo de su coach, el cuartetero Luck Ra, quien apostó por él desde las audiciones a ciegas.

A las 21:43, La Voz Argentina marcaba en las mediciones del rating 13.9 puntos contra los 5.3 de Buenas Noches Familia (El Trece). Esta diferencia se iba a agrandar con el correr de los minutos y marcó una clara victoria del canal de la familia contra su principal "rival".

La Voz Argentina se despidió de Telefe con un explosivo rating. Pasadas las 22:00, el ciclo de Telefe ya superaba los 15 puntos, mientras que el programa de Guido Kaczka bajó un punto. Según las mediciones que compartieron en la cuenta Plus Rating, el pico máximo que tocó La Voz fue de 17.5.