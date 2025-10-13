La final de La Voz Argentina 2025 está a horas de concretarse. Tras las últimas cuatro presentaciones, Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud o Eugenia Rodríguez se disputarán el primer lugar en la competencia. Todo era emoción, hasta que se dio a conocer que el programa no está en vivo.

Quien profundizó en el tema fue Bautista Díaz, el influencer que crea contenido de todos los realitys argentinos. En un video para sus redes, expresó con indignación que la final ya había sido grabada y automáticamente, la cuenta oficial de La Voz Argentina se llenó de muchos comentarios cargados de enojo.

"Ya está grabada la final de La Voz Argentina" , inició el descargo Bautista. Luego, dio continuidad a la explicación del tema: "Hay mucha gente que se está preguntando si está en vivo, si no está en vivo... no, ya no está más en vivo, se terminó de grabar hace bastante tiempo".

Embed - Polémica en La Voz Argentina: se reveló que grabaron cuatro finales distintas y las redes estallaron de enojo

Ante la indignación de las frases, el influencer aclaró: "Nuestros votos cuentan, porque se grabaron cuatro finales con cada uno de los participantes. Eso se hace mucho en MasterChef, Bake Off, y otros".

"Lo que hacen es grabar y decir 'bueno ganó Alan, ganó Nicolás, ganó Eugenia y ganó Milagros", expresó Díaz. Luego, dijo lo que muchos pensaban: "Me gusta más la emoción real, no una emoción actuada al momento de ganar, pero bueno, los jurados son artistazos que tienen conciertos y obviamente los tiempos no dan.

Indignación en redes

image La Voz Argentina. Créditos: Instagram

Tras la filtración de la información, numerosos comentarios se hicieron presentes en las últimas publicaciones de La Voz Argentina en Instagram. Muchos dejaron al reality como armado, y otros acusaron a la producción de quitar naturalidad al certamen.

"Digo, ¿qué estamos votando si ya está grabado todo?", "Si es todo grabado mucha gracia no tiene", "Que lastima que sea grabada. Si tenían compromisos para estas fechas hubiesen hecho la final un día que todos podían estar en vivo", "¿Cuando la grabaron? para que esta votando la gente entonces si ya el final estaba grabado, es joda. Será que se confirma la sospecha que todos dicen a viva voz".

Mientras tanto, el programa se emite en la noche del lunes a las 21:45hs por Telefe.