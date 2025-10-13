La Voz Argentina 2025 ya tiene campeón: conocé al participante que se quedó con el trofeo
El programa de Telefe llegó a su final luego de largos meses y Nicolás Occhiato dio a conocer a la persona que se transformó en la mejor voz del país.
La Voz Argentina finalmente llegó a su final y de manera puntual, Nicolás Occhiato dio comienzo a esta segunda etapa de la definición. El certamen tuvo como finalistas a Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad) y Nicolás Behringer (Team Luck Ra).
La noche se abrió con diferentes presentaciones que realizaron en conjunto los participantes junto a los coaches. Eugenia Rodríguez fue quien abrió la pista junto a Miranda!, posteriormente lo hizo Soledad Pastorutti junto a Milagros Amud, en la penúltima presentación Luck Ra y Nicolás Behringer destacaron con un cuartero y cerró Lali Espósito junto a Alan Lez.
Video: Nicolás Occhiato anunció el ganador de La Voz Argentina
Este lunes 13 de octubre finalmente Nicolás Occhiato dio a conocer que Nicolás Behringer, representante del team Luck Ra se quedó con el trofeo del programa de Telefe. Además ganó $70 millones de pesos, un vehículo y contrato discográfico con Universal Music.
El participante se mostró muy contentó y levantó el trofeo con el artista cordobés quien se encontraba muy emocionado por haber conseguido este logro en su primera edición de la que participa. En segundo lugar terminó Alan Lez, la dueña del tercer lugar fue Milagros Amud y quien quedó en cuarto puesto fue Eugenia Rodríguez.