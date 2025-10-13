La Voz Argentina 2025 ya tiene campeón: conocé al participante que se quedó con el trofeo

El programa de Telefe llegó a su final luego de largos meses y Nicolás Occhiato dio a conocer a la persona que se transformó en la mejor voz del país.

La Voz Argentina finalmente llegó a su final y de manera puntual, Nicolás Occhiato dio comienzo a esta segunda etapa de la definición. El certamen tuvo como finalistas a Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Alan Lez (Team Lali), Milagros Amud (Team Soledad) y Nicolás Behringer (Team Luck Ra).

La noche se abrió con diferentes presentaciones que realizaron en conjunto los participantes junto a los coaches. Eugenia Rodríguez fue quien abrió la pista junto a Miranda!, posteriormente lo hizo Soledad Pastorutti junto a Milagros Amud, en la penúltima presentación Luck Ra y Nicolás Behringer destacaron con un cuartero y cerró Lali Espósito junto a Alan Lez.

Video: Nicolás Occhiato anunció el ganador de La Voz Argentina La Voz Argentina 2025 ya tiene campeón: conocé qué participante se quedó con trofeo Este lunes 13 de octubre finalmente Nicolás Occhiato dio a conocer que Nicolás Behringer, representante del team Luck Ra se quedó con el trofeo del programa de Telefe. Además ganó $70 millones de pesos, un vehículo y contrato discográfico con Universal Music.