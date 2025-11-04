Lupita Villalobos enfrenta a fan en vivo: el video que desató polémica
Cuando un saludo en público terminó en tensión y miles de comentarios. Lupita Villalobos insultó a una fan.
Lupita Villalobos reaccionó y encaró a una fan. El incidente ocurrió durante un show en Torreón y se viralizó en redes por la intensidad del reclamo hacia una asistente que abrazó a su esposo. Las imágenes muestran tensión, comentarios y debate sobre los límites entre público y figura pública. El tema abrió discusión sobre respeto y seguridad en eventos masivo.
Lupita sin control
Los videos publicados muestran a la fan acercándose varias veces a la fila donde estaba el esposo, lo que provocó que una compañera avisara a Lupita. En el escenario, la influencer detuvo su actuación para pedir respeto y reclamar por el espacio personal de su pareja.
La seguidora ignoró la advertencia y permaneció abrazada varios segundos más, lo que elevó la tensión y desató el fuerte reclamo en público. En redes hubo quienes apoyaron a Lupita, mientras otros criticaron el tono y las amenazas verbales. El video acumuló miles de comentarios en pocas horas.