Ander Herrera recordó a Miguel Ángel Russo tras el triunfo ante Estudiantes: "Él estaría orgulloso del..."

Boca ganó un partido caliente y con muchas polémicas frente a Estudiantes de La Plata. En una parada más que difícil, el equipo de Claudio Úbeda mostró carácter y con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel de penal, el Xeneize se impuso por 2-1, escaló a lo más alto de la zona A y llega entonado el Superclásico de la próxima semana.

Además, con esta victoria, el cuadro de la Ribera se aseguró disputar la Copa Sudamericana 2026, pero en caso de que se imponga ante el rival de toda su vida el próximo domingo 9 de noviembre a las 16:30 en la Bombonera, se clasificará a la fase de grupos de la Copa Liberadores, ya que serán segundo en la Tabla Anual por detrás de Rosario Central.

Uno de los que tuvo un gran partido en UNO fue Ander Herrera. El volante español ingresó en el complemento en lugar de Carlos Palacios y mostró un buen nivel. Incluso, le cometieron infracción en la última jugada del partido y que derivó en el penal que terminó convirtiendo Miguel Merentiel para darle la victoria al Xeneize.

Ander Herrera recordó a Miguel Ángel Russo tras el triunfo ante Estudiantes Tras el final del partido, el ex Athletic Club de Bilbao y PSG habló en zona mixta y allí recordó a Miguel Ángel Russo a casi un mes de su fallecimiento: “Vamos a pelear por él, por Boca, la camiseta y la historia del club. Él estaría orgulloso del carácter del equipo, porque siempre fue un hombre de raza y temperamento. Encaramos todos los partidos acordándonos mucho de Miguel", sentenció.