La llamativa pregunta que no le cayó bien a Ander Herrera tras el triunfo de Boca: "¿Jugué otro partido yo?"

Ander Herrera respondió con ironía ante una consulta que lo dejó descolocado en la zona mixta y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

Ander Herrera fue titular por la lesión de Santiago Ascacibar y tuvo un buen nivel en el mediocampo de Boca.

Boca volvió al triunfo en la Bombonera con un sólido 2-0 ante Instituto de Córdoba y cortó una racha de cuatro empates consecutivos como local. En ese contexto, Ander Herrera fue titular y tuvo un buen rendimiento, aportando claridad en la generación de juego y siendo una pieza clave en el mediocampo.

Al finalizar el encuentro, el volante español habló en zona mixta y analizó el rendimiento del equipo. Sin embargo, una de las preguntas que recibió lo descolocó por completo: “¿Les costó generar chances de gol nítidas en la primera parte?”. La consulta no cayó bien y su reacción fue inmediata.

“¿Jugué otro partido? Pero tuvimos tres mano a mano en el primer tiempo, ¿no? Vamos, no estoy de acuerdo en absoluto en que no generamos en el primer tiempo”, respondió Herrera, visiblemente sorprendido. Su contestación generó risas entre los periodistas presentes por el tono y la incredulidad con la que contestó.

La incómoda pregunta que hizo reaccionar a Ander Herrera La pregunta que descolocó a Ander Herrera tras la victoria de Boca La pregunta que descolocó a Ander Herrera tras la victoria de Boca TyC Sports Más allá de ese cruce, el mediocampista también se refirió al momento del equipo y la deuda con los hinchas. “Siempre estamos en deuda con la gente, porque nos da mucho y es imposible devolverles todo el cariño y el apoyo incondicional que nos dan”, aseguró, dejando en claro la exigencia interna que maneja el plantel.