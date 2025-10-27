Merecido homenaje: Rosario Central inauguró un busto de Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Miguel Ángel Russo fue eternizado en bronce a metros del estadio de Rosario Central. Además, sus cenizas fueron esparcidas en la cancha.

En sus más de 35 años de carrera, Miguel Ángel Russo logró dejar su huella en numerosos equipos del fútbol argentino y sudamericano. Una de las más profundas fue la que dejó en Rosario Central, con el que, pese a nunca jugar allí, fue campeón, estuvo en 5 etapas diferentes como DT y lo dirigió en más de 300 partidos.

El fuerte vínculo que forjó con el elenco canalla se pudo apreciar con suma claridad en cada oportunidad que visitó el Gigante de Arroyito como entrenador de otros clubes y tanto la institución como el público lo recibieron con fuertes ovaciones e inconmensurables muestras de cariño, como sucedió en septiembre en el partido contra Boca.

Busto Miguel Ángel Russo Rosario Central familia Russo La familia de Russo estuvo presente en la inauguración del busto. @RosarioCentral Este domingo, a modo de homenaje, la Academia Rosarina descubrió en las instalaciones del club, a metros del estadio, un original busto hecho en bronce, obra del escultor Matías Fernández. Miguelo fue retratado de traje y elevándose sobre el escudo del equipo y sobre el trofeo de la Copa de la Liga Profesional 2023, el único campeonato de Primera División que ganó a lo largo de sus distintos ciclos.

La familia del DT, su hijo Nacho entre ellos, estuvo presente en la inauguración, un "acto íntimo cargado de emoción", según indicó el club en sus redes sociales. A su vez, como parte de la ceremonia, sus cenizas fueron esparcidas en distintos sectores del Gigante, para que su recuerdo "viva en cada rincón del estadio".