Eduardo Dominguez tuvo un duro sincericidio y una fuerte queja por el arbitraje para Boca: "Los penales fueron muy..."

Eduardo Domínguez hizo un tajante análisis de la derrota del Pincha frente al Xeneize y se quejó de los dos penales a favor que le sancionaron a su rival.

Boca se llevó tres puntos vitales de La Plata. En un partido caliente y con mucha polémica, el Xeneize de Claudio Úbeda venció por 2-1 al Estudiantes de Eduardo Domínguez para llegar a la cima de la zona B, mantener el segundo puesto de la Tabla Anual (definirá la clasificación a la Libertadores 2026 en la próxima fecha) y llegar entonado al Superclásico frente a River del próximo domingo.

Con goles del Changuito Zeballos y Miguel Merentiel, de penal sobre la hora, el cuadro de la Ribera alcanzó la línea de los 23 puntos. A pesar de que la victoria de Boca fue justa, todos los hinchas del Pincha se fueron con mucha bronca por el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, ya que los dos penales que sancionó a favor de la visita fueron muy polémicos y dudosos, sobre todo el que terminó en el tanto del delantero uruguayo, quien le dio la victoria agónica a los de Úbeda.

Eduardo Dominguez tuvo un duro sincericidio y una fuerte queja por el arbitraje para Boca Tras el final del partido, Eduardo Domínguez habló en conferencia de prensa y se refirió al arbitraje y las dos infracciones que fueron sancionadas con la pena máxima a favor de Boca: "Los dos penales son muy dudosos. Si esas son penales las que no nos han cobrado a nosotros son más. Es el fútbol en el que estamos y lamentablemente hay que aceptarlo. Todos los fines de semana pasan cosas", sentenció sin pelos en la lengua.

La fuerte queja de Eduardo Domínguez por el arbitraje para Boca Por otra parte, el Barba hizo un tajante análisis del partido: "Las sensaciones son de bronca porque sentimos que les regalamos el partido. Tenemos que trabajar y defender mejor. No podemos jugar esta clase de partidos, que te ataquen tres veces y tengan dos penales y un gol”, lanzó.