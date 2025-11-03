Atento, San Lorenzo: un grande de Sudamérica viene a la carga por Andrés Vombergar

La Bomba, delantero con poco lugar en San Lorenzo, está en la mira de un grande del continente que disputará la Copa Libertadores 2026.

San Lorenzo atraviesa una de las crisis económicas más complicadas de su historia y hay algunos de sus futbolistas que le reclamaron a la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti que le paguen los sueldos adeudados de julio, agosto y septiembre.

El presente del Ciclón institucionalmente es de lo peor y futbolísticamente el equipo comandado por Damián Ayude opaca lo que sucede puertas adentro del club. Entre todos los futbolistas que tiene a su diposición, el DT siempre se suele inclinar más por los jóvenes que son el futuro del club y eso también hizo que jugadores como Andrés Vombergar pierdan consideración y no sumen minutos.

El grande de Sudamérica que viene a la carga por Andrés Vombergar Ante ello y con el mercado de pases muy cerca, el nombre del delantero esloveno, que atraviesa un momento de incertidumbre en el club, comenzó a sonar en Alianza Lima, equipo que dirige Pipo Gorosito y que jugará la Copa Libertadores 2026. Según trascendió, el elenco peruano lo tendría en carpeta para reforzar su delantera, pensando en el torneo local y el certamen continental de la próxima temporada.

Andrés Vombergar marcó un doblete en el triunfo de San Lorenzo Foto: Fotobaires Andrés Vombergar es seguido de cerca por Alianza Lima. Foto: Fotobaires De todas maneras y por el momento, no se realizaron negociaciones formales para renovar su permanencia en San Lorenzo. Sin embargo, con el mercado de pases acercándose y la chance de tener más minutos y protagonismo en otra institución, la Bomba evalúa distintas alternativas. Todo parece indicar que su etapa con la camiseta azulgrana (su contrato vence en diciembre de este año) estaría llegando a su fin.