Atento, San Lorenzo: un grande de Sudamérica viene a la carga por Andrés Vombergar
La Bomba, delantero con poco lugar en San Lorenzo, está en la mira de un grande del continente que disputará la Copa Libertadores 2026.
San Lorenzo atraviesa una de las crisis económicas más complicadas de su historia y hay algunos de sus futbolistas que le reclamaron a la dirigencia encabezada por Marcelo Moretti que le paguen los sueldos adeudados de julio, agosto y septiembre.
El presente del Ciclón institucionalmente es de lo peor y futbolísticamente el equipo comandado por Damián Ayude opaca lo que sucede puertas adentro del club. Entre todos los futbolistas que tiene a su diposición, el DT siempre se suele inclinar más por los jóvenes que son el futuro del club y eso también hizo que jugadores como Andrés Vombergar pierdan consideración y no sumen minutos.
El grande de Sudamérica que viene a la carga por Andrés Vombergar
Ante ello y con el mercado de pases muy cerca, el nombre del delantero esloveno, que atraviesa un momento de incertidumbre en el club, comenzó a sonar en Alianza Lima, equipo que dirige Pipo Gorosito y que jugará la Copa Libertadores 2026. Según trascendió, el elenco peruano lo tendría en carpeta para reforzar su delantera, pensando en el torneo local y el certamen continental de la próxima temporada.
De todas maneras y por el momento, no se realizaron negociaciones formales para renovar su permanencia en San Lorenzo. Sin embargo, con el mercado de pases acercándose y la chance de tener más minutos y protagonismo en otra institución, la Bomba evalúa distintas alternativas. Todo parece indicar que su etapa con la camiseta azulgrana (su contrato vence en diciembre de este año) estaría llegando a su fin.
Los números de Andrés Vombergar en San Lorenzo
Andrés Vombergar fue perdiendo protagonismo en los planes de Damián Ayude, algo que se evidencia en sus estadísticas: apenas participó en ocho encuentros durante el semestre, seis de ellos como titular, aunque no forma parte del once inicial desde la octava jornada, en la derrota frente a Racing. A pesar de haber sido el máximo artillero del equipo en la primera mitad del año, en esta segunda etapa no logró convertir, y actualmente Diego Herazo le saca ventaja como opción en el frente de ataque.