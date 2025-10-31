La cargada de San Lorenzo a Deportivo Riestra tras vencerlo en el Nuevo Gasómetro

A contramano del duro presente del club, y pese a todas sus limitaciones, San Lorenzo, con un plantel corto y plagado de juveniles, está logrando hacer una gran temporada en la Liga Profesional. Este viernes por la noche, por la decimocuarta fecha del torneo Clausura, obtuvo un triunfazo clave como local sobre Deportivo Riestra.

Fue por 1-0 gracias a un golazo de Alexis Cuello a los 6 minutos del segundo tiempo, que comenzó con una contra tras una peligrosa llegada de la visita y que finalizó con el delantero de 25 años conectando una potente y espectacular tijera que venció al arquero Nacho Arce.

La cargada de San Lorenzo a Riestra en redes Cargada San Lorenzo Deportivo Riestra @SanLorenzo Luego del encuentro, que fue eufóricamente festejado por todos los jugadores, cuerpo técnico e hinchas, el Ciclón le dedicó una cargada al Malevo. En sus redes sociales, publicó una foto del autor del tanto del triunfo sonriendo a cámara, levantando el pulgar de su mano izquierda y sosteniendo una lata de Speed con la derecha. "El goleador está feliz", reza el posteo.

Esta fue una clara referencia a Riestra, ya que dicha bebida energizante es el sponsor principal (y único) del equipo, cuyo logo lucen en toda la indumentaria y que es propiedad de su expresidente Víctor Stinfale. Además, el club acostumbra a hacer posar a sus jugadores con la latita negra para las fotos y cámaras de televisión, tal como hizo Cuello a modo de parodia.