El tremendo halago de Damián Ayude a sus jugadores tras el triunfo de San Lorenzo ante Riestra: "Tienen un corazón tremendo"

Damián Ayude destacó el enorme trabajo de su equipo que, pese a estar plagado de juveniles y en medio de una fuerte crisis, logra sacar buenos resultados.

A pesar de la fuerte crisis institucional en la que se encuentra sumergido el club, que cada día se profundiza más, San Lorenzo, contra todo pronóstico, está teniendo un más que buen año futbolístico (dadas las circunstancias). De la mano de Damián Ayude, con un equipo plagado de juveniles, está a nada de meterse en los playoffs del Clausura.

Este viernes, por la fecha 14, obtuvo un triunfazo clave como local por 1-0 ante Deportivo Riestra. Dee este modo, no solo quedó al borde de meterse en las instancias eliminatorias, sino que quedó bien posicionado en la Tabla Anual (6° con 49 puntos, a 2 del Malevo y de Argentinos Juniors), pensando en la clasificación a copas internacionales.

Las declaraciones de Damián Ayude en conferencia de prensa Damián Ayude 2 Damián Ayude durante San Lorenzo-Riestra. @SanLorenzo "Jugamos contra un rival con mucha jerarquía. No por nada era el puntero. Sabíamos que Riestra era un equipo duro y fuerte, y que íbamos a tener que hacer un esfuerzo físico importante", señaló el entrenador azulgrana luego del encuentro respecto de lo que fue el deulo en el Nuevo Gasómetro y del equipo contrario.

Luego, ante los numerosos elogios que fue recibiendo a lo largo de la rueda, habló sobre el trabajo que viene realizando este semestre: "Uno siempre tiene ilusión, cuando decidimos afrontar el desafío sentíamos que estábamos preparados. Siempre tenemos ilusión de lograr objetivos, de crecer, de mejorar y confiábamos mucho. Obviamente cuando la cosa va avanzando y cada cosa va saliendo cada vez mejor nos pone más contentos y nos da fortalezas para continuar", apuntó el joven DT de 43 años.