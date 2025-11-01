Trompadas en la reunión de San Lorenzo en la AFA: qué dirigente intentó agredir a Marcelo Moretti

Luego de un tenso encuentro del arco político de San Lorenzo con el Chiqui Tapia, los dirigentes se quedaron solos, discutieron y hubo un intento de agresión a Moretti.

Un dirigente de San Lorenzo le tiró una piña a Moretti en la reunión que organizó el Chiqui Tapia en AFA.. Foto: moretti_cuervo/IG

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo que traspasó cualquier límite. Lo que debía ser una reunión para buscar soluciones en la AFA terminó en un escándalo con insultos, amenazas y hasta un intento de agresión entre dirigentes. En el centro de la escena, una vez más, el presidente Marcelo Moretti.

Escándalo en la reunión de San Lorenzo en la AFA: un dirigente le tiró una piña a Moretti Este viernes por la mañana, en el Predio de Ezeiza, el presidente Claudio Tapia citó a los principales referentes políticos del Ciclón. El objetivo era claro: intentar ordenar una situación institucional que está hace mucho tiempo fuera de control. El Chiqui encabezó la mayor parte del encuentro y luego dejó solos a los dirigentes para que intenten limar asperezas. Sin embargo, ahí fue cuando se desmadró todo.

Según informó TyC Sports, Pablo García Lago, exsecretario del club, le tiró una trompada a Moretti tras una fuerte discusión. La situación no pasó a mayores solo porque el resto de los presentes intervino rápidamente para separarlos, pero no deja un nuevo escándalo que mancha el nombre de San Lorenzo.

El conflicto entre García Lago y Moretti viene de larga data El conflicto entre ambos venía de hace tiempo. Cuando el cuestionado presidente planeaba volver al Ciclón, García Lago ya lo había desafiado públicamente. Luego, tras su renuncia, lo tildó de “psicópata” y reconoció que “somos la peor dirigencia de San Lorenzo”, dejando al descubierto las internas que hoy lo tienen al borde del colapso político.

Pablo García Lago, dirigente de San Lorenzo, desafió a Moretti Pablo García Lago, dirigente de San Lorenzo, desafió a Moretti. TyC Sports Mientras tanto, Tapia fue tajante en su postura: el máximo dirigente exigió que se normalice la situación antes del martes y advirtió que, si alguien intenta tomar el control del club mediante la Inspección General de Justicia (IGJ), no dudará en desafiliar a San Lorenzo de la AFA. Además, mostró su enojo por el manejo de un dinero que la casa madre del fútbol argentino le había adelantado a la institución para pagar sueldos (en ese momento Julio Lopardo estaba como presidente interino), pero que terminó bloqueado por haber sido enviado a una cuenta embargada.