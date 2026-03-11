El picante posteo de San Lorenzo para anunciar el choque ante Boca y la polémica por el historial

A horas de visitar la Bombonera, San Lorenzo hizo una publicación que reavivó el eterno debate sobre los enfrentamientos contra el Xeneize. Las dos versiones.

En la antesala de un nuevo clásico frente a Boca, San Lorenzo agitó las redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. El club de Boedo compartió una imagen promocionando el partido y, de paso, reabrió una vieja discusión: ¿cuál es el verdadero historial entre ambos equipos?

La publicación incluía una referencia directa a la ventaja azulgrana en los enfrentamientos entre sí, aunque con una particularidad. El conteo difundido por el Ciclón se basa únicamente en los partidos disputados desde el inicio del profesionalismo, un criterio que no condice con el del club de la Ribera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2031565797928095773&partner=&hide_thread=false ¡HOY JUEGA EL CICLÓN! pic.twitter.com/E99rBNXhGk — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 11, 2026 Boca, San Lorenzo y dos versiones opuestas sobre el historial Justamente ahí aparece el debate. Desde la mirada de Boca, el historial arranca en 1915, cuando se registró el primer partido oficial en la etapa amateur del fútbol argentino. Si se toman en cuenta esos partidos, el balance total llega a 213 encuentros: 83 triunfos para San Lorenzo, 78 para Boca y 52 empates. Es decir, la ventaja existe, pero es mínima.

En Boedo, en cambio, prefieren comenzar la cuenta en 1931, año en el que arrancó el profesionalismo. Bajo ese parámetro, el primer duelo se jugó el 16 de agosto de ese año en cancha de Boca y terminó con victoria del Ciclón por 2-0. Al considerar solo ese período, las cifras cambian bastante. Según los registros que difunde San Lorenzo, el historial del profesionalismo tiene 200 partidos: 81 victorias para el Cuervo, 68 para el Xeneize y 51 empates, lo que amplía la diferencia a 13 encuentros.