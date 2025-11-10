El descargo del joven hincha de Boca que recibió una piña de Maxi Salas al final del Superclásico: "No tuve intenciones de..."
Uriel Hamra, el simpatizante de Boca agredido por Maximiliano Salas tras reírse de los jugadores de River camino al túnel, explicó cómo fue el tenso episodio con el delantero.
La durísima derrota en la Bombonera fue un verdadero golpe al mentón para River, que profundizó una crisis que pareciera no tener fin y se quedó sin margen de error si quiere aspirar a su objetivo primordial de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Quitando a un lado esa situación, el 0-2 en el Superclásico dejó a Maximiliano Salas en el ojo de la tormenta por su violenta reacción contra un hincha de Boca al finalizar el partido.
Mientras los jugadores del Xeneize festejaban la victoria con saltos y cantitos al ritmo de su gente, los del Millonario se retiraban de la cancha con la cabeza gacha luego de otro golpazo difícil de asimilar. Sin embargo, en el camino se les cruzó un joven que empezó a filmar en modo selfie la ida del plantel hacia el túnel de los vestuarios y, con las pulsaciones a mil y la sangre ardida, el delantero ex Racing le metió una trompada desde atrás para alejarlo del lugar.
El descargo de Uriel Hamra tras ser agredido por Salas
En las últimas horas, se conoció que el agredido fue Uriel Hamra, un plateísta de Boca que se metió a la cancha para unirse a los festejos y en el medio protagonizó ese tenso momento con el Pizzero, que rompió el silencio y explicó el episodio: " Me empecé a filmar en el campo de juego y justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", explicó en primera instancia.
Si bien la agresión existió y se observa claramente en el video, Hamra trató de interpretar la situación vivida poniéndose en la piel del propio delantero de River. "Salas intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme", sentenció en una charla con TN, en una especie de defensa para el zurdo.
Por otra parte, el joven, a quien la Justicia le labró un acta de contravención por ingresar de forma indebida al campo de juego, dejó entrever que no iniciará acciones legales contra el jugador del Millonario. "No creo hacer nada con Salas. Me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio”, lamentó.