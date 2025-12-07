El picante cantito que le dedicaron los hinchas de Boca a Agustín Almendra en la Bombonera: "El que no salta..."

Antes de que comenzara a rodar la pelota, los fanáticos de Boca, desde las gradas, apuntaron contra Agustín Almendra.

Agustín Almendra no fue bien recibido por los hinchas ded Boca en la Bombonera.

Boca Juniors y Racing juegan un clásico picante por las semifinales del Torneo Clausura, en busca de un lugar en la final. En un duelo bastante físico y con más roces que fútbol, el público local también hizo su parte y jugó su partido en las tribunas.

Un claro ejemplo se dio en los instantes previos a que comenzara a rodar la pelota, con ambos equipos ya en el campo de juego y en sus respectivas mitades de la cancha, y tuvo como protagonista pasivo a Agustín Almendra, de un pasado poco feliz en la Ribera, que fue recibido hostilmente en la Bombonera.

El cantito de los hinchas de Boca contra Agustín Almendra El cantito de los hinchas de Boca contra Agustín Almendra Justo antes de Darío Herrera marcara el inicio del compromiso, de las gradas comenzó a bajar un sonoro y bastante claro "Borombombom, borombombom, el que no salta es un traidor...", dirigido claramente al mediocampista de 25 años surgido de las inferiores xeneizes.

Almendra se formó en Brandsen 805 y tuvo su debut profesional allí en 2018. Sin embargo, en plena pandemia comenzó a tener fuertes problemas con el cuerpo técnico de Sebastián Battaglia, lo que terminó extendiéndose a la dirigencia. Casi sin jugar en sus últimos años, término yéndose peleado con todos en 2023 y recaló en la Academia.