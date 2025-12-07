En vivo: Boca y Racing empatan 0-0 en la Bombonera por un lugar en la final del Torneo Clausura
Boca y Racing igualan sin goles en un partido con escasas emociones. La más clara fue para la Academia, con un remate de Nardoni al que pegó en el palo.
Boca Juniors y Racing Club igualan 0-0 al finalizar el primer tiempo del partido por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025, que se lleva a cabo en el estadio Alberto J. Armando conocido como La Bombonera.
A pesar del esfuerzo de los dos equipos, las imprecisiones en las distintas definiciones sellaron el 0-0 en el tanteador.