Presenta:

Deportes

|

Boca Juniors

En vivo: Boca y Racing empatan 0-0 en la Bombonera por un lugar en la final del Torneo Clausura

Boca y Racing igualan sin goles en un partido con escasas emociones. La más clara fue para la Academia, con un remate de Nardoni al que pegó en el palo.

MDZ Deportes

El defensor de Boca, Ayrton Costa, va arriba ante el goleador de Racing, Maravilla Martínez, quien alcanza a impactarlo en la cara.&nbsp;&nbsp;

El defensor de Boca, Ayrton Costa, va arriba ante el goleador de Racing, Maravilla Martínez, quien alcanza a impactarlo en la cara.  

Juan Mateo Aberastain /MDZ

Boca Juniors y Racing Club igualan 0-0 al finalizar el primer tiempo del partido por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025, que se lleva a cabo en el estadio Alberto J. Armando conocido como La Bombonera.

A pesar del esfuerzo de los dos equipos, las imprecisiones en las distintas definiciones sellaron el 0-0 en el tanteador.

Te Podría Interesar

El palo salvó a Boca tras el remate de Nardoni

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1997800501908263109&partner=&hide_thread=false

Seguí el minuto a minuto de Boca-Racing

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas