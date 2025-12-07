Aplausos, silbidos y homenaje: así fue el regreso de Marcos Rojo a la Bombonera

El reencuentro de Marcos Rojo con la Bombonera tuvo de todo: homenaje, aplausos y una lluvia de silbidos que marcó cómo quedaron las cosas tras su salida.

Marcos Rojo, ex capitán de Boca, volvió a la Bombonera en la semifinal del Clausura y recibió un reconocimiento que convivió con la memoria emocional del hincha.

La Bombonera lo esperaba. En una tarde-noche cargada de tensión por la semifinal del Torneo Clausura entre Boca y Racing, Marcos Rojo volvió al estadio donde fue capitán durante cinco años y la reacción del público mostró que no hay pasado que se archive del todo. Cuando la voz del estadio mencionó su nombre, el murmullo se partió en dos: primero hubo aplausos y enseguida llegaron los silbidos, un reflejo nítido de sus últimos tiempos en el club.

Antes del inicio, el Chelo Delgado le entregó un cuadro en reconocimiento por su paso por Brandsen 805: tres títulos (Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022 y Campeonato 2022), un rendimiento siempre alto y la final perdida de la Copa Libertadores 2023 como parte del recorrido. Fue el adiós formal que nunca había tenido, porque su salida en 2025 había sido silenciosa. Russo le comunicó que no seguiría en el proyecto y se marchó libre, sin despedida pública. Ese final dejó heridas.

En la vereda de enfrente, Rojo estuvo en el banco de suplentes del equipo de Costas tras recuperarse de un desgarro que lo había dejado afuera de los encuentros anteriores. El regreso a la Bombonera venía postergado desde agosto, cuando el 1–1 en la Ribera lo encontró inhabilitado para el Clausura. Esta vez, el reencuentro llegó con todo el peso de una semifinal y un estadio repleto que no escondió sensaciones.

En números, su paso por Boca fue fuerte: 118 partidos y 9 goles, siendo el club en el que más jugó después del Manchester United, donde sumó 122 presencias. En Racing todavía está en etapa inicial: ocho partidos y ningún tanto.