Battaglia reveló la fuerte frase que le dijo Almendra cuando lo borró de Boca: "Como DT sos un desastre, ganaste 4 Libertadores al..."

En febrero de 2022, días después de que Boca Juniors debutara en la Copa de la Liga de ese año, se desató un escándalo en un entrenamiento que tuvo como protagonista a Agustín Almendra, quien discutió con el entrenador Sebastián Battaglia y abandonó la práctica que se realizaba en el predio de Ezeiza, acusando al DT de dejarse influenciar por el Consejo de Fútbol y la dirigencia en el armado del equipo.

Mucho se habló del caso y la pelea suscitó otra entre Almendra y Benedetto, quien respaldó a Battaglia y criticó fuertemente a su compañero. ¿Resultado? Como no era la primera vez que el volante incurría en este tipo de indisciplina, el DT lo desafectó permanentemente del plantel profesional y los cambios de entrenadores no modificaron la decisión. El futbolista terminó su vínculo con Boca sin jugar por casi un año y medio, se fue libre y firmó contrato con Racing, su actual club.

El propio Battaglia habló de la pelea en algunas ocasiones, pero hasta el momento no había brindado detalles de cuáles fueron los dichos que tanto malestar le causaron por parte del volante cuando abandonó la práctica. Hasta hoy.

En una entrevista con Líbero, programa de TyC Sports, se refirió a esa discusión y confesó: "Lo voy a decir porque no tengo problema, me dijo 'como jugador ganaste todo, pero como entrenador sos un desastre' y en otra parte me dijo 'vos ganaste cuatro Libertadores al pedo'. Menos mal... (risas)".

Battaglia también habló sobre cuales fueron los motivos de la disconformidad: "Las reglas están para cumplirse, porque sino es cualquier cosa, cada uno hace lo que quiere. Vos estas en un grupo, sos parte de esto y hay una cabeza, un entrenador, y dirigentes".

Finalmente, analizó por qué cree que se dio la pelea y qué pasaba por la mente de Almendra. "Quizá le comen la cabeza desde un lugar y lo confunden. Llegan a un entrenamiento pensando una cosa y quizá el entrenador piensa otra. Si yo veo que no está bien ni haciendo las cosas bien, tengo que elegir. Sino para qué estoy ahí", cerró.