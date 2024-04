La frase bomba de Nadal sobre la chance de un dobles con Alcaraz en los JJ.OO: "Si todo está bien, creo que..."

La temporada de tierra batida en el calendario de ATP de tenis sigue avanzando de la mano del Masters 1000 de Madrid, que tiene a Carlos Alcaraz como uno de los favoritos junto a Novak Djokovic, en un torneo que además contó con el reestreno de Rafael Nadal en la capital de España. Ambos continúan en carrera transitando la ronda de 64.

A esta tradicional temporada, que ya contó con el desarrollo de los torneos de Montecarlo y Barcelona, tras Madrid continuará con el Masters 1000 de Roma y seguirá de la mano del segundo Grand Slam de la temporada: Roland Garros, que irá desde mayo a junio.

Un mes después, de julio a agosto se llevarán a cabo en París los Juegos Olímpicos, que para el tenis le espera la misma superficie de Roland Garros, regresando a la tierra batida tras los JJ.OO. de Barcelona 1992. Siete de las últimas ocho ediciones fueron en pista dura. Para ese torneo, España empieza a preparar su equipo y un regreso ilusiona mucho.

Alcaraz podría ser pareja de Nadal.

La vuelta de Nadal a la superficie que mejor le sienta -aún en etapa de adaptación y ni cerca del nivel que supo verse de él- junto con la recuperación de Alcaraz tras la lesión en el antebrazo, ilusiona a los simpatizantes con verlos juntos en un dobles en el certamen olímpico, ya en el epílogo de la carrera del mallorquín.

Este viernes le consultaron a Nadal sobre la posibilidad de que ambos se encuentren en un dobles antes de la cita olímpica, acaso como antesala, y el mallorquín no evadió con su respuesta: "Si todo está bien, creo que jugaremos. También es muy emocionante para mí personalmente. Sería fantástico jugar uno o dos torneos antes de los Juegos Olímpicos para prepararnos. Creo que si ambos estamos lo suficientemente en forma, ¿por qué no? Podríamos tener la oportunidad de formar un gran equipo y aspirar a grandes cosas".

Nadal aspira a llegar a los JJ.OO. como compañero de Alcaraz.

A Alcaraz se lo habían consultado ante y ante la respuesta de que no se iba a animar a preguntárselo, el propio Nadal tendió un puente en declaraciones a la organización del Madrid Open: "No tiene que preguntarme nada, si no hay nada extraño jugaremos. Es una gran ilusión para mí y si no estoy equivocado me han dicho que para él también".

Para Alcaraz sería la primera experiencia olímpica, mientras que el ganador de 22 Grand Slam suma dos oros olímpicos: en individuales en Pekín 2008 y el dobles junto a Marc López en 2016.

"Veremos cómo evolucionan las cosas. Espero estar a la altura como para ser una buena pareja para él, él seguro que lo será para mí. Veremos a ver dónde podemos llegar", sentenció Nadal.