Lourdes Carlé: venció a una campeona de Grand Slam y vive la mejor semana de su vida

Lourdes Carlé vive el mejor momento de su carrera. Y, precisamente, la mejor semana. En el Masters 1000 de Madrid, la tenista nacida en Buenos Aires hace 24 años venció a una campeona de Grand Slam como la británica Emma Raducanu (US Open 2021) y a una Top 20 como Veronika Kudermetova y está entre las mejores 32 jugadoras del torneo. Nunca había ganado un partido en campeonatos de esta categoría y ahora tendrá enfrente otra difícil rival: Jelena Ostapenko, la ganadora de Roland Garros 2017. Pero Carlé tiene motivos de sobra para pensar en el batacazo: los logros que consiguió en este 2024, su racha de victorias y el camino de quien es una de las tenistas con más potencial de nuestro país.

Con la camiseta argentina Carlé se dio a conocer, en 2021. (Foto: @lourdescarle)

Nació en Daireaux, un pueblo de 12.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, el 10 de febrero del 2000. Pero a los 12 años se mudó a Tandil, para potenciar su formación como tenista en la academia de Uncas Rugby Club. Allí fue entrenada por Marcelo Gómez, formador de Juan Martín Del Potro, y Mario Bravo. Y desde asolescente comenzó a llamar la atención por sus éxitos. Conquistó el Orange Bowl en 2015, el prestigioso torneo estadounidense para jóvenes Sub-16. Luego de terminar el colegio secundario, y a raíz de su tenis, consiguió una beca para la Universidad de Georgia. Allí estuvo un año, hasta que en 2019 regresó al circuito ITF y se volcó completamente al profesionalismo. Su primera irrupción había sido en 2016, cuando se erigiera como la tercera tenista más joven en representar a la Argentina después de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.

Pero el impacto mayúsculo lo consiguió en 2021. El equipo albiceleste disputó la Copa Billie Jean King, en Córdoba; un torneo similar a la Copa Davis del tenis masculino. Con 20 años, fue designada por primera vez como singlista en la serie que enfrentaba a la Argentina con Kazajistán. Lourdes Carlé, que era la 430º del mundo, venció en sus dos duelos a dos jugadores Top 30: a Elena Rybakina (campeona de Wimbledon 2022) por 6-4, 4-6 y 6-0 y a Yulia Putintseva por 6-7, 7-6 y retiro. Argentina perdió esa serie por 3-2, pero Carlé fue la mejor noticia en un fin de semana en el que el equipo no pudo conseguir su clasificación a los qualifiers. Joven, pero sensata, la formada en Tandil declaró en aquel entonces: “Después de lo que viví quiero competir en ese nivel con este tipo de jugadoras. Pero soy consciente que me falta un tiempo. Es un proceso. Pero estoy motivada para seguir trabajando”.

¡LOURDES CARLÉ PASÓ A LA FINAL EN TENIS Y SE ASEGURÓ UNA MEDALLA Y EL PASAJE A PARÍS 2024!



uD83CuDFBE Superó a la canadiense Marino por 6-1 y 6-4 y se aseguró tanto quedarse con una presea como el boleto a la máxima cita olímpica.



¡FELICITACIONES! pic.twitter.com/x6hdWg9Uaq — TyC Sports (@TyCSports) October 28, 2023

Y el proceso continuó, con éxito. El año pasado, Lourdes Carlé vivió el que era el mejor momento de su carrera hasta ese entonces. Fue subcampeona en los Juegos Panamericanos, obtuvo la medalla plateada y se aseguró una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024. Dependía de una condición: de que estuviera entre las mejores 400 raquetas de la WTA para junio de este año. Lo que parecía un desafío, hoy es un hecho. Hace unas semanas, Carlé ingresó al Top 100 del ranking y nada parece poder marginarla de la cita olímpica. En las semifinales de aquellos Juegos Panamericanos, luego de cuya victoria la argentina se clasificó a París, se había visto atacada por cierta ansiedad y nerviosismo. “En ese momento de cerrar el partido pesa todo. Yo creo que venía todo muy bien en el primer set, sin pensar, sin hacer mucho drama con las cosas, pero siempre hay un momento en el que se te viene algo a la cabeza y ahí traté de mantenerme enfocada, tratando de distraer a la mente con otras cosas: `Si no toca, no toca; si no gano, no pasa nada, es un partido de tenis´”, confesó, fue su pensamiento.

Pero decidió “engañar” a su propia cabeza, según dijo, y convencerla de que los Juegos Olímpicos no estaban tan cerca como realmente estaban. Finalmente sería victoria por 6-1 y 6-4 y Carlé caería desplomada al suelo, aliviada, nerviosa, feliz. Y pudiendo, sobre todo, reconocer que París 2024 ya era un hecho. La posibilidad de viajar a Francia no solo representa un éxito deportivo para ella, sino una oportunidad a nivel familiar. Tiene una hermana y una sobrina viviendo allí, y prometió “aprender francés para poder jugar con ella”. Además, los Juegos se desarrollarán en donde habitualmente tiene lugar Roland Garros. Y, como ha sucedido históricamente con la mayoría de los tenistas argentinos, el polvo de ladrillo le resulta muy atractivo: “Es increíble. Roland Garros es mi Grand Slam favorito, la superficie es mi favorita, así que no puedo pedir algo mejor que esto”.

El 7 de abril de 2024, Lourdes Carlé ganó su primer título WTA. (Foto: @lourdescarle)

Pero el 2024 tenía guardadas nuevas sorpresas. Lourdes Carlé elevó su propia vara y este año consiguió algunos logros comparables con la medalla plateada en los Juegos Panamericanos. Fue campeona, dos semanas atrás, en el WTA 125 de España e ingresó así por primera vez al Top 100 del ranking. Con ello consiguió su boleto al torneo de Roland Garros y disputará su primer Grand Slam. También lo hará Nadia Podoroska, y será la primera vez en quince años que dos argentinas participen del cuadro principal del torneo parisino. La última vez había sido en 2009, con Gisela Dulko y María Emilia Salerni como las protagonistas. Luego de su título en España, Lourdes Carlé acumula cuatro victorias en fila y ni un set perdido: las dos en la qualy que la llevaron al cuadro principal de la Caja Mágica y las mencionadas frente a Raducanu y Kudermetova, en las dos primeras rondas del Masters 1000 de Madrid. Con la confianza por las nubes, buscará el gran impacto de su carrera: vencer a una Top 10 y sacudir el circuito con sus primeros octavos de final a nivel Masters 1000.