Marcos Rojo rompió el silencio y se defendió de las críticas por su expulsión ante River: "Siempre piden mi cabeza"

Marcos Rojo quedó en el ojo de la tormenta tras su codazo a Martínez Quarta y sus insultos al árbitro, que le costaron 4 fechas de suspensión.

Marcos Rojo quedó en el ojo de la tormenta tras su irresponsable expulsión en la derrota contra River Plate. En una mala jornada que había arrancado con un error suyo que valió la apertura del marcador para el rival, terminó condicionando a Racing para lo que quedaba de partido cuando le pegó un codazo a Lucas Martínez Quarta sin pelota.

Como si no fuera suficiente con eso, se fue insultando al árbitro de pies a cabeza, por lo que recibió una dura suspensión de 4 partidos en el Apertura. Los hinchas de la Academia ya le soltaron la mano y hasta trascendió el rumor de que en Avellaneda están considerando rescindirle el contrato. En ese sentido, el defensor central ex Boca decidió romper el silencio.

Marcos Rojo habló de su expulsión contra River Marcos Rojo habló de su expulsión contra River "Con cualquier camiseta que tenga puesta, dejo todo al máximo... Ahora es la de Racing, pero siempre fue así. Que me equivoqué y voy a seguir equivocándome en lo que me queda de carrera, es así. Pero es mi forma de jugar: si tengo que hablar con un árbitro, forcejear o pelear por defender a mi compañero, lo voy a hacer", apuntó el zaguero este viernes en diálogo con F12, por ESPN.

"Sinceramente, a Martínez Quarta no lo veo. Estoy forcejeando con los dos, después él se va de la jugada y cuando me safo de Fausto Vera me doy cuenta que le pego en la nuca. Tenía claro que me iba de expulsar porque el referí venía advirtiéndome desde que empezó el partido. Tengo 36 años, ¿qué gano pegándole una piña al rival en el área con VAR? No tuve ninguna intención", aseguró luego acerca de la roja en el clásico contra River.

A su vez, habló de cómo se vivió esta acción puertas adentro: "Ya tuve la charla que tenía que tener con mis compañeros y pedí disculpas, no por la expulsión en si, sino por el error que cometí en el primer tiempo y mi error condicionó el resto del partido. Me fui con el dolor de que el partido se escapó en esa jugada, cosas que pasan... Me tocó equivocarme a mí y sabemos que cuando le pasa a Rojo la cosa se hace más grande".