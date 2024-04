Patanian, vice de River, contó de qué depende que Muniain juegue en el Millonario: “Hay que evaluar si…”

Iker Muniain, el volante histórico del Athletic de Bilbao, tomó la decisión de no continuar en el club en el que estuvo más de 15 años y la idea de que pueda llegar a River fue tomando fuerza con el correr de las horas.

Por eso, Matías Patanian, el vicepresidente de la institución de Núñez se refirió a una posible llegada del español al Millonario y además se refirió al próximo mercado de pases.

Patanian se refirió a la posible llegada de Muniain a River.

"Sabemos de su fanatismo por River y que finaliza su vínculo contractual con el Bilbao. Luego hay que evaluar un montón de cosas: si quiere venir, cómo va a ser su proceso de adaptación, si el club tiene la prioridad de buscar un jugador en ese puesto, y eso es algo a trabajar en estos meses", expresó.

Aunque luego. Patanian calmó las aguas: "No me gusta despertar expectativas que si después no se dan, quedan como un fracaso. Hasta ahí. Seriamente no podemos hablar nada".

El futbolista español de 31 años es fanático del Millonario hace muchos años y según Germán García Grova, desde el entorno del mediocampista afirman que podría vestir la banda cruzada al pecho en un futuro.

Muniain manifestó sus intenciones de jugar en el Millonario en reiteradas oportunidades, tiene varios tuits apoyando al equipo: mira partidos de Copa Argentina y estuvo apoyando al club de Núñez en su paso por la Primera B Nacional en el año 2012.