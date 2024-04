Otra grave acusación contra la empresa de turismo denunciada por estafas y pedido de captura para uno de sus miembros

Hace apenas un mes, más de 80 viajeros, tanto de Mendoza como provenientes de diferentes puntos del país, levantaron la voz contra lo que describieron como una estafa masiva. Las acusaciones apuntaron directamente hacia ULM Viajes y One Place Travel Agency y su representante, Adriel Gimenes Guiffrey, quien tiene orden de captura por la Justicia provincial, según informó el Ministerio Público Fiscal. Los reclamos fueron contundentes: incumplimiento sistemático de los servicios contratados.

Más allá de esto, hace unos días y desde las sombras de la empresa, emergió un protagonista inesperado: un exempleado que, bajo el velo del anonimato, decidió romper su silencio y exponer los detalles de esta presunta trama turbia. Cheques sin fondo, engaños calculados y una avalancha de denuncias se suman al relato de este hombre, señalando a los responsables de la firma como los artífices de una red organizada para engañar a los clientes.

Tras las denuncias, la firma turística ya no cuenta con un domicilio ni espacio físico donde reclamar. Foto: gentileza.

Según el entrevistado por MDZ, su vínculo con ULM Viajes y One Place Travel Agency comenzó cuando desde la empresa, sobre todo sus dueños, solicitaron los servicios de su agencia de marketing y comunicación. “Fue una recomendación que recibió Gustavo, hermano de Adriel, lo que nos vinculó laboralmente. Él quería que le hiciéramos una amplia gama de servicios, incluyendo redes sociales y marketing digital. Nosotros le pasamos el presupuesto por el trabajo requerido y aceptaron. Esto se nos presentó como un futuro prometedor”, detalló.

Inicialmente la relación de trabajo transcurrió sin contratiempos. Sin embargo, surgió una brecha cuando una empleada dejó su puesto y Adriel le ofreció al entrevistado el soporte de ventas digital que necesitaban. Si bien en su momento sólo hacían redes y divulgación de las páginas de viajes, esta nueva posibilidad incluía ventas y consultas de potenciales compradores, entre otras cosas. Sin saber que, a partir de ahí, se profundizaría la relación laboral, punta para descubrir las primeras irregularidades.

De hecho, este exempleado empezó a notar inconsistencias en los pagos y a enfrentarse a dificultades para cobrar las comisiones correspondientes a las ventas realizadas. Incluso mencionó una transacción destacada de un viaje a Cuba para 43 personas, que generaba para él una ganancia de 11 millones de pesos, pero que nunca fue pagada y por la cual realizó las denuncias.

Esta es la página donde opera a nivel nacional. Foto: gentileza

“Con el trabajo de marketing que yo realizaba nunca tuve un problema con ellos, pagaban a tiempo. Pero después te das cuenta de muchas cosas. Ese pago a tiempo y en forma se corresponde porque era la única manera que tenían para vender y estafar. Nos cuidaban mucho porque éramos los que promocionamos su agencia y las redes las protegían a full. Sin embargo, cuando me ofrecieron y accedí a promocionar viajes, me encontré con los estafados que me amenazaban con denuncias ya que ciertas partes del contrato no se cumplían y yo aparecía como jefe de ventas. Ahí la relación con Gustavo y Adriel comenzó a decaer”, resaltó.

Además de las estafas directas a los clientes, se reveló un oscuro entramado interno donde habrían manipulado correos electrónicos para ocultar la verdadera identidad de quienes estaban detrás de los diferentes roles en la organización. Esta práctica engañosa se extendía incluso a los proveedores, quienes aparentemente fueron perjudicados con cheques sin fondos y promesas de pago que no se concretaban.

“Al mail corporativo empezaron a llegar cientos y cientos de denuncias por faltar a los acuerdos. Ahí me di cuenta en donde estaba metido. A eso se le sumó una interna que Adriel, Gustavo y Aldo Gimenes Guiffrey ( figuraba como el representante de la misma agencia con sucursal en Buenos Aires) tenían con los proveedores. El verso para no pagarles a estos últimos fue siempre el mismo, les transferían cheques electrónicos, el proveedor realizaba el servicio y luego los cancelaban. Así cayeron varios; incluso tiene denuncias de ellos”, manifestó. La empresa ULM continúa figurando en internet pese a las denuncias realizadas. Foto: gentileza.

La situación, continuó este damnificado, se agravó aún más con la participación de algunas figuras públicas, como la de un reconocido pastor evangélico, quien, engañado por la promesa de una comisión, contribuyó a la venta masiva de una partida a Israel con sus feligreses. “Cuando los pasajeros intentaron cancelar los viajes debido a la inseguridad generada por un conflicto bélico en la región de Medio Oriente, se encontraron con la negativa de Adriel a reembolsarles el dinero. Utilizaba el pretexto de los bombardeos para no regresarles la plata. Cuando los turistas pedían el reintegro, él salía diciendo que ni la aerolínea ni el hotel devolvían los montos o que se reprogramaban los servicios. Algunos le creyeron y otros iniciaron las denuncias. En esa temporada, se hizo de mucha guita. Imaginate, 3 mil dólares por cabeza”, afirmó.

Pese a que Adriel Gimenes Guiffrey tiene orden de captura por estas estafas, las víctimas se enfrentan a dificultades para obtener justicia, con abogados que deben trasladarse hasta Mendoza (hay víctimas en otros provincias) para enfrentarse a un proceso legal y costoso. Algunos, como el entrevistado, continúan en disputa por el pago de comisiones adeudadas, mientras que otros abandonaron sus reclamos debido a las complicaciones económicas y legales.

En resumen, lo que para muchos comenzó como una ilusión de vacaciones se convirtió en una dolorosa realidad de engaños y pérdidas. Detrás de ULM Viajes y One Place Travel Agency, dicen los estafados, se esconde una red organizada de fraudes y mentiras. La búsqueda de justicia sigue para aquellos que fueron afectados por esta presunta trama.