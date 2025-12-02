Racing llega diezmado al clásico: las bajas confirmadas para enfrentar a Boca en la semifinal

La clasificación ante Tigre dejó varias consecuencias en Racing, que deberá afrontar el clásico con ausencias obligadas.

La victoria por penales de Racing frente a Tigre, que selló su pase a las semifinales del Torneo Clausura, llegó acompañada de dos expulsiones que condicionan la preparación del duelo ante Boca Juniors. Santiago Sosa y Gastón Martirena no estarán disponibles después de haber visto la segunda amarilla durante el tiempo suplementario ante el Matador.

El lateral uruguayo fue expulsado a los 10 minutos del alargue por un gesto hacia Andrés Merlos, decisión que desató la furia del futbolista. Sosa, en tanto, había sido amonestado en la primera parte y a los 117 minutos recibió su segunda tarjeta tras una patada alta sobre Alfio Oviedo.

El gesto de Gastón Martirena por el que Andrés Merlos le mostró la segunda amarilla en Racing-Tigre. El gesto de Gastón Martirena por el que Andrés Merlos le mostró la segunda amarilla en Racing-Tigre. Video: SportsCenter Con dos piezas menos, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas ya evalúa alternativas. Facundo Mura aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho, mientras que en la zona media las opciones son variadas: Bruno Zuculini, Alan Forneris o Franco Pardo, quien ingresó en los minutos finales frente al Matador.

Lesionados y dudas de cara al clásico contra Boca Juniors A las suspensiones se suman incógnitas físicas que se resolverán en los próximos días. Varios jugadores terminaron con desgaste tras disputar los 120 minutos, y serán evaluados progresivamente para determinar si estarán disponibles.

El caso que más preocupa es el de Santiago Solari, quien fue reemplazado sobre el final por Marco Di Césare. Las cámaras captaron al delantero realizando un gesto de dolor, como si un músculo se hubiera resentido, por lo que será sometido a estudios para determinar si podrá estar ante Boca.