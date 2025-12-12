La sincera reflexión del Cholo Simeone sobre su estadía en Atlético de Madrid, donde ya lleva 14 años: "Estoy acá gracias a..."

Luego de ser consultado por el consejo de Guardiola a Xabi Alonso, Diego Simeone explicó de manera detallada como hizo para sostenerse como DT del Aleti.

Diego Simeone habló y, como de costumbre, dejó frases fuertes. En la previa del partido ante Valencia por la fecha 16 de La Liga, el DT del Atlético de Madrid se tomó un momento para reflexionar sobre sus 14 años al frente del Colchonero, un ciclo histórico en el que ya logró ocho títulos.

La conferencia tuvo un disparador picante. Le preguntaron por una frase reciente de Pep Guardiola, quien había sido consultado por un consejo para Xabi Alonso, hoy cuestionado como técnico del Real Madrid. “Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás”, sentenció el DT del Manchester City.

La profunda reflexión de Simeone, tras 14 años como DT del Atlético de Madrid Al ser consultado sobre ese consejo de Pep, el Cholo respondió de manera contundente con un fuerte sincericidio: “Yo nunca opino de lo que opinan los demás, pero yo tengo un pensamiento: estoy acá gracias a los futbolistas, absolutamente”. Enseguida, el DT argentino fue más profundo y reflexionó: “Mi mayor agradecimiento y fortuna que he tenido en estos 14 años es tener futbolistas que se hayan sumado a una idea y a un plan y que lo hayan logrado bajar de la mejor manera que pudieron. Entonces, si tengo algo, es que he tenido un grandísimo apoyo principalmente. La parte más importante de todo este tiempo que llevo en el club son los futbolistas, seguro”.

Consultado sobre qué es clave para que un proyecto a largo plazo funcione, Simeone no dudó: "Que los futbolistas confíen en el trabajo que el entrenador le está dando, porque son los que terminan reflejándolo. Si ellos creen en el trabajo del entrenador son los que van a representarlo. Nosotros tenemos buenas ideas y buenos pensamientos. Sigo pensando que casi todos los entrenadores somos muy parecidos, la diferencia siempre son los futbolistas. Siempre, siempre".