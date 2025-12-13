Racing y Estudiantes jugarán la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero: hora y cómo ver en vivo

Racing y Estudiantes se disputarán el tercer y último título de Primera División de 2025, tras el Apertura ganado por Platense y el Anual otorgado a Central.

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino y que se disputará en Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El partido, que está programado para las 21.00 se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Así llega Racing a la final del Torneo Clausura Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/1999458769147658616?s=20&partner=&hide_thread=false



Nuestra casa albergará a los hinchas para que puedan seguir en Buenos Aires la definición del Torneo Clausura que se jugará en Santiago del Estero, viendo la final en una pantalla con calidad cinematográfica.



El acceso… pic.twitter.com/stueMauIL4 — Racing Club (@RacingClub) December 12, 2025 La Academia, que es dirigida por Gustavo Costas, se metió en la final luego de atravesar un durísimo camino en los playoffs, ya que en los octavos de final venció 3-2 a River como local en un verdadero partidazo. Ya en los cuartos, ante Tigre, necesitó que su arquero Facundo Cambeses se convirtiera en héroe en los penales, mientras que en las semis superó 1-0 a Boca en la Bombonera.

Previamente, en la fase regular, Racing había terminado tercero en la Zona A con 25 puntos, solo por debajo de Unión de Santa Fe y el Xeneize.

Así llega Estudiantes de La Plata

¡Acá estamos, Santiago del Estero!

Estudiantes, por su parte, tiene como director técnico a Eduardo Domínguez y protagonizó una muy floja fase regular y quedó octavo en la Zona A con 21 puntos. Sin embargo, en los encuentro de eliminación directa demostró una imagen totalmente distinta para vencer 1-0 a Rosario Central en octavos, a Central Córdoba de Santiago del Estero en cuartos y a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el clásico por semifinales.