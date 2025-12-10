Flamengo venció a Cruz Azul en el Derbi de las Américas y avanzó a semifinales de la Copa Intercontinental

Flamengo superó 2-1 a Cruz Azul por la reinventada Copa Interamericana. Ahora enfrentará al Pyramids egipcio por un lugar en la final, en la que espera el PSG.

Flamengo venció a Cruz Azul y es campeón del Derbi de las Américas.

Flamengo, reciente campeón de la Copa Libertadores, le ganó 2-1 al Cruz Azul de México por el Derbi de las Américas (una suerte de reinventada Copa Interamericana), sumó un nuevo título internacional y se metió en las semifinales de la Copa Intercontinental 2025 que se está disputando en Qatar, Egipto y Arabia Saudita.

Los goles fueron convertidos por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta a los 17 minutos del primer tiempo y a los seis del segundo, mientras que Jorge Sánchez empató transitoriamente para los mexicanos a los 44 de la primera etapa. El conjunto brasileño se enfrentará al Pyramids de Egipto después de vencer al representante de Concacaf en busca de la final, en donde ya espera el Paris Saint-Germain.

El primer gol de De Arrascaeta para el 1-0 de Flamengo



Cruz Azul 0-1 Flamengo.



De Arrascaeta abrió el marcador a los 15 minutos tras un error defensivo de Gonzalo Piovi y definió con frialdad ante la salida del arquero.

Cruz Azul reaccionó con determinación, tomó la iniciativa y alcanzó el empate con un potente remate de Jorge Sánchez que venció a Agustín Rossi, luego de un gol anulado por fuera de juego en una acción previa. El primer tiempo cerró con paridad acorde al desarrollo.

El golazo de Jorge Sánchez para el empate parcial de Cruz Azul



En el complemento, Flamengo asumió el control del partido, ajustó líneas con los cambios de Filipe Luís y volvió a golpear por intermedio del mediocampista uruguayo, quien definió por encima de Andrés Gudiño para sellar el 2-1.