El nuevo equipo del Brasileirao que va por Martín Palermo tras el descenso con Fortaleza

Pese a no haber podido evitar el descenso, Martín Palermo dejó una buena imagen y un club recién ascendido lo puso en carpeta para dirigir en el Brasileirao.

Martín Palermo hizo una gran campaña en Fortaleza y su nombre ya aparece en otros clubes para la próxima temporada.

Cuando Martín Palermo desembarcó en Fortaleza, la pelea por la permanencia parecía una misión imposible. El equipo venía golpeado y sin margen, pero el DT logró cambiarle la cara: compitió hasta la última fecha y el descenso terminó cayendo por detalles.

El ciclo empezó con dudas, luego de reemplazar a Juan Pablo Vojvoda tras la eliminación en octavos de la Copa Libertadores ante Vélez y una mala racha que dejó al club contra las cuerdas. En los primeros siete partidos, el balance fue de tres victorias y cuatro derrotas.

El punto de inflexión en la gran campaña del Fortaleza de Palermo El gol de Breno Lopes para el triunfo de Fortaleza ante Flamengo El punto de giro llegó con un triunfo clave: 1 a 0 ante Flamengo, que después sería campeón del Brasileirao y la Libertadores. Desde ahí encadenó nueve encuentros sin perder, con cuatro empates consecutivos y cuatro triunfos al hilo que reactivaron la ilusión de salvarse.

En la última fecha, ya sin margen, cayó 4 a 2 ante Botafogo como visitante y no pudo evitar el descenso. Aun así, su trabajo dejó una imagen fuerte en el mercado brasileño.