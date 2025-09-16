La reacción de Leandro Brey después del golazo olímpico de Di María en Rosario Central-Boca

El partido en Rosario marcó el regreso de Leandro Brey al arco de Boca después de ocho meses. El juvenil de 22 años, considerado una apuesta de futuro en el club, volvió a tener minutos y quedó en el centro de las opiniones: hubo elogios por algunas atajadas y críticas por el gol olímpico de Ángel Di María .

Horas después del encuentro, Brey compartió un mensaje en redes sociales: "Feliz por volver a sumar minutos y por el gran esfuerzo de todos, a seguir trabajando y creciendo juntos", acompañado de fotos suyas y del equipo.

En su regreso como titular, tuvo intervenciones clave y quedó en el foco por el golazo de Fideo. Tras el partido, eligió expresarse con un posteo que apunta al futuro.

Palabras cuidadas, sin polémicas, que reflejan la alegría de volver a atajar tras quedar relegado con la llegada de Agustín Marchesin , quien se adueñó del puesto a comienzos de año. Su última titularidad había sido a fines de 2024, cuando el club atravesaba la salida de Sergio Romero.

En la cancha, Brey respondió con buenas tapadas, como en el remate de Ignacio Malcorra o el cabezazo de Santiago López, aunque quedó marcado por la genialidad de Di María .

El golazo olímpico de Ángel Di María en Central-Boca

La confianza del club quedó clara con la renovación de su contrato hasta diciembre de 2029, firmada días atrás junto a Marcelo Delgado. Un gesto que lo respalda como futuro dueño del arco, donde ya suma 28 partidos.

Ahora, la incógnita pasa por el domingo: la recuperación de Marchesin abre la duda sobre si Miguel Ángel Russo lo devolverá al equipo ante Central Córdoba o mantendrá al juvenil en el once.