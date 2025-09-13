Finalmente, Russo viaja a Rosario para dirigir a Boca y decidió quién atajará ante Central

Tras unas semanas movidas en las que debió ser internado por una infección urinaria y luego debió hacer reposo en su casa antes de reincorporarse al trabajo, Miguel Ángel Russo finalmente regresó este jueves a las prácticas con Boca Juniors . Su vuelta significó una inmensa alegría para el cuadro de la Ribera después de todo lo que tuvo que atravesar.

Pero, a pesar de su retorno, no era seguro que fuera a viajar este fin de semana a Rosario para dirigir al equipo en el duelo del domingo ante Central por la fecha 8 del torneo Clausura. Sin embargo, más allá de cualquier resguardo que pudiera tomar su entorno, el DT decidió formar parte de la comitiva y dirá presente en el Gigante de Arroyito.

Superada esta incógnita, quedaba por resolver quién se haría cargo de defender los tres palos. Es que Agustín Marchesín , que había sufrido una lesión en el triunfo ante Aldosivi, se recuperó mucho más rápido de lo esperado y terminó formando parte de lo concentrados en el Xeneize, por lo que se especuló con que podría formar parte del once inicial.

Aún así, Russo terminó optando por cuidar al ex Lanús y se decantó por Leandro Brey, que será el arquero titular de Boca contra Rosario Central. De este modo, el joven portero de 22 años oriundo de Lomas de Zamora volverá a ir de arranque después de casi 8 meses, tras su última titularidad en el 1-1 contra Unión el 29 de enero por la fecha 2 del Apertura.

Esta última semana, Brey renovó contrato con el club hasta 2029 y blindó su pase con una cláusula de 20 millones de dólares. En total, acumula unos 27 partidos atajados como profesional (incluyendo los que ingresó desde el banco), con 17 goles recibidos y 15 vallas invictas.