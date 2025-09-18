Estudiantes perdió 2-1 ante Flamengo, pero volvió con vida del Maracaná y definirá la serie en La Plata

Estudiantes de La Plata cayó como visitante por 2-1 frente a Flamengo de Brasil y mantiene así intactas las chances de pasar de ronda, aunque estará obligado a ganar. El partido fue correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y se llevó a cabo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En la primera jugada del partido, el Mengao encontró desconcentrado al equipo argentino y logró abrir el marcador a los 15 segundos de la mano de Pedro. El delantero brasileño recibió la pelota dentro del área, aguantó de espaldas la marca del rival y de media vuelta impactó la pelota para ganarle el duelo al arquero Fernando Muslera.

El gol de Pedro ¡a los 18 segundos! para el 1-0 de Flamengo ante Estudiantes.

El gol fue un golpe de agua fría para la visita, que no pudo reponerse y a los 9 minutos volvió a recibir un duro golpe en contra. Samuel Lino envió un centro desde la izquierda y Varela, lateral derecho uruguayo del Mengao, disparó de volea para ampliar la diferencia en el resultado.

A su vez, la ventaja pudo haber sido más abultada al descanso, pero a los rojinegros les faltó mayor efectividad de cara al arco.

En el complemento, los locales bajaron el ritmo del encuentro, se defendieron con la pelota conformes con el resultado y dejaron de atacar con tanta insistencia el arco contrario, pensando en no recibir goles de cara al cruce del próximo jueves en Argentina que definirá quien avanzará a las semifinales de la Copa Libertadores.

Carrillo dejó con vida a Estudiantes en la serie

No obstante, la expulsión de Gonzalo Plata en el Mengao a pocos minutos del final generó espacios para que el León pueda atacar y así encontrar el camino para descontar y mantener viva la serie. Carrillo capturó un rebote dentro del área, tras un centro de Gastón Benedetti, y sacó un derechazo que venció al arquero argentino Agustín Rossi.

Guido Carrillo para el descuento de Estudiantes ante Flamengo.

Con esta derrota, Estudiantes deberá revertir el adverso resultado el próximo jueves desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi si desea continuar con vida en el certamen de mayor importancia del continente y meterse dentro de los cuatro mejores.

En lo que respecta al torneo Apertura, los dirigidos por Eduardo Domínguez recibirán el lunes 22 de septiembre a Defensa y Justicia por la novena fecha del campeonato local, mientras que Flamengo hará lo propio ante Vasco da Gama por la vigésimo cuarta jornada del Brasileirao.

