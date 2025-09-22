La contundente frase de Gustavo Quinteros que sorprendió a los dirigentes de Independiente: "Les dije que vine para..."

Gustavo Quinteros fue presentado en conferencia y reveló una charla que tuvo con los directivos de Independiente previo a su asunción.

Este lunes al mediodía, Gustavo Quinteros fue presentado en conferencia de prensa y arrancó su ciclo oficial como nuevo entrenador de Independiente. El exentrenador de Gremio y Vélez tomará las riendas del plantel luego de la drástica salida de Julio Vaccari y hará su estreno en el banco nada menos que en el clásico ante Racing en el Cilindro de Avellaneda, el próximo domingo a las 15:15 horas.

Quinteros arrancó su ciclo en Independiente: la confesió En primera instancia, el DT reveló que, si bien el contexto no es el ideal, deseaba con ansias un proyecto de esta envergadura en el país y por eso no dudó en aceptar la propuesta. "Lo que me sedujo es que Independiente es un club grande. Tal vez la llegada no se dio en el momento que todos los entrenadores queremos, que es a comienzos de la temporada, hay buen plantel y con buenos jugadores. Podemos comenzar con un proceso que nos dé buenos resultados", comentó.

Quinteros llega al Rojo con un prontuario que indica que logró títulos en cada uno de los equipos que dirigió, por lo que dejó en claro que sus nuevas aspiraciones apuntan a lo máximo. Sin embargo, el propio técnico reveló que esto sorprendió a la CD del club de Avellaneda: "Apenas hablé con los dirigentes, que por ahí se pudieron haber sorprendido, les dije que quería formar un equipo para ser campeón".

Las palabras de Gustavo Quinteros en su primera conferencia como DT de Independiente. Las palabras de Gustavo Quinteros en su primera conferencia como DT de Independiente. Video: ESPN

En sintonía con esa última declaración, el flamante entrenador manifestó: "Poniéndose un objetivo grande para poder crecer en busca de eso. Es un objetivo que lo tienen 25 o 30 equipos. A mí pensar en grande me hizo conseguir objetivos e Independiente es un club que te puede dar esa posibilidad".